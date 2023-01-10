فاضل المزروعي يغني لـ«نظرات العيون»

طرح الفنان الإماراتي فاضل المزروعي أحدث أغنياته المنفردة من اللون الغنائي الإماراتي بعنوان «نظرات العيون» متعاوناً في كلماتها مع الشاعر عبدالله سيف الريس، ومع الملحن عبدالله البلوشي، ومن توزيع هيثم البلوشي.

وتنتمي «نظرات العيون» للأغنيات العاطفية التي تحمل بين أبياتها وصفاً للمحبوب، إذ يحمل مطلعها:

«لا تحد من نظـرات لعيون.. بـ الروف يا سـيد المزايين.. نظرتك تسبب ليه جنون.. ما اروم اقاوي نظرة العين.. ارفق بحالي وخذني بـ هون.. يا عود موزن في بساتين.. عطاك ربي شكلن ولوون.. حسنك ترجّح به موازين».

وعرض المزروعي أغنية «نظرات العيون» عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب»، من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة إلى نشرها وتوزيعها والاستماع لها من خلال إذاعات في الإمارات والخليج، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.