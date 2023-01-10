«أفضل وظيفة في العالم» تنتظر سعيد الحظ في أبوظبي

أعلن سفير شؤون جزيرة ياس الممثل العالمي كيفن هارت عن بدء تلقي الطلبات لتعيين السفير التالي لشؤون الجزيرة، وشغل منصب «أفضل وظيفة في العالم».

وسيحظى المرشح الذي سيتم اختياره لشغل المنصب بفرصة الفوز بحزمة تشمل راتباً يبلغ 100 ألف دولار، وإقامة فندقية فاخرة شاملة باقة من التجارب الترفيهية العالمية في المدن والمرافق الترفيهية المختلفة في جزيرة ياس وغيرها الكثير. وتستقبل طلبات الترشح حتى 23 يناير الجاري، إذ يمكن للمرشحين إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة للتقدم لهذه الوظيفة على الرابط: hireme.yasisland.com، على أن تختار اللجنة المختصة خمسة مؤهلين في 26 يناير.

وللوصول إلى القائمة المؤهلة، يجب على الراغبين تصوير وتحميل مقطع فيديو يصفون فيه كيفية مشاركتهم للارتقاء بالجزيرة وتطويرها وفق رؤيتهم الخاصة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع. ولزيادة فرصهم، يمكن للمتقدمين مشاركة مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز فرصهم بتولي المنصب.

وبالإضافة إلى العديد من التجارب الاستثنائية، ستقدم جزيرة ياس أبوظبي للفائز جائزة قدرها 100 ألف دولار ورحلة بدرجة رجال الأعمال الفاخرة إلى أبوظبي، كما سيقيم الفائز بهذا المنصب في جناح فخم في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس لمدة 60 يوماً شاملة أفضل تجارب السبا والطعام الشهية التي يقدمها الفندق.

وسيتمكن السفير الجديد لشؤون الجزيرة من الاستمتاع برفاهية التنقل في أرجاء الجزيرة بسيارة فاخرة طوال فترة الإقامة. وستقدم حلبة مرسى ياس للفائز عدداً من التجارب الترفيهية المليئة بالحماس والسرعة كالمشاركة في سباقات الكارتينغ وتجربة قيادة سيارة فورمولا ياس 3000 ذات المقعد الواحد على مضمار حلبة ياس لسباقات الفورمولا1.

ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفائز بمسابقة «أفضل وظيفة في العالم» في الثالث من فبراير المقبل.