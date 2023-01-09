«أفضل وظيفة في العالم» بأبوظبي: مفتوحة للجميع والراتب 100 ألف دولار

أعلن سفير شؤون جزيرة ياس في أبوظبي الممثل العالمي كيفن هارت عن بدء تلقي الطلبات لتعيين السفير التالي لشؤون الجزيرة، وشغل منصب «أفضل وظيفة في العالم».

وسيحظى المرشح الذي سيختار لشغل المنصب بفرصة الفوز بحزمة تشمل راتباً يبلغ 100 ألف دولار، وإقامة فندقية فاخرة شاملة باقة من التجارب الترفيهية العالمية في المدن والمرافق الترفيهية المختلفة في جزيرة ياس وغيرها الكثير.

وسيتم استقبال طلبات الترشح في المسابقة المفتوحة للجميع من اليوم وحتى 23 يناير الجاري، إذ يمكن للمرشحين إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة للتقدم للوظيفة على الرابط: hireme.yasisland.com، على أن تختار اللجنة المختصة خمسة مؤهلين في 26 الجاري.

وللوصول إلى القائمة المؤهلة، يجب على الراغبين تصوير وتحميل مقطع فيديو يصفون فيه كيفية مساهمتهم للارتقاء بالجزيرة وتطويرها وفق رؤيتهم الخاصة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع. ولزيادة فرصهم، يمكن للمتقدمين مشاركة مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز فرصهم بتولي هذا المنصب.

وبالإضافة إلى العديد من التجارب الاستثنائية، ستقدم جزيرة ياس أبوظبي للفائز جائزة قدرها 100 ألف دولار ورحلة بدرجة رجال الأعمال الفاخرة إلى أبوظبي، كما سيقيم الفائز بهذا المنصب في جناح فخم في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس لمدة 60 يوماً شاملة أفضل تجارب السبا والطعام الشهية التي يقدمها الفندق.

ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفائز بمسابقة «أفضل وظيفة في العالم» في الثالث من فبراير المقبل.