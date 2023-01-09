مكتب للموظفين مزود بدراجة تمارين

كشفت شركة «آيسر» عن مكتب مزود بدراجة تمارين يتيح لموظفي الأعمال المكتبية بصفة خاصة ممارسة الرياضة أثناء العمل أو في أوقات الراحة.

وأوضحت الشركة التايوانية أنه يتم استغلال الطاقة الحركية المتولدة أثناء ممارسة التمارين لتوليد طاقة كهربائية بغرض شحن الحواسيب اللوحية أو الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة.

ويشتمل المكتب على شاشة تعرض معلومات عن مدة التمرين والطاقة الكهربائية المتولدة والسعرات الحرارية المحروقة. كما يمكن معرفة هذه المعلومات من خلال التطبيق المخصص للهاتف الذكي.