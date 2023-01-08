مسافر مزعج يرتكب حماقة لا تخطر على البال بحق امرأة في درجة رجال الأعمال

ألقت الشرطة الهندية القبض على راكب مضطرب وغير منضبط على متن طائرة، بعد شكوى من امرأة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من نيويورك بأنه تبول عليها داخل درجة رجال الأعمال.

قال المتحدث باسم الشرطة، سومان نالفا، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على الراكب شانكار ميشرا في مدينة بنغالورو جنوب البلاد ونقلته إلى العاصمة الهندية. وأرسلت محكمة في نيودلهي ميشرا إلى السجن لمدة 14 يوماً، بينما تحقق الشرطة في الشكوى.

وصرح سوغاتا باتاتشارجي، وهو راكب آخر على متن الرحلة، للصحافيين بأنه شاهد ميشرا يتناول الخمور بشكل مفرط ويتحدث بشكل غير مفهوم.

في الوقت ذاته، أوقفت شركة الطيران طياراً وأربعة من طاقم الطائرة أثناء التحقيق في الحادث.