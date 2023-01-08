مطعم «مووت 32» في منتجع شاطئ العنوان

يمتاز مطعم «مووت 32 دبي»، الواقع في الطابق 73 في منتجع شاطئ العنوان في «جميرا بيتش ريزيدنس»، بمنطقة داخلية رائعة، إضافة إلى تراس في الهواء الطلق مع إطلالات خلابة على «بلو ووترز» و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«جميرا بالم» و«عين دبي».

وتمت تسميته على عنوان أول متجر صيني صغير في مانهاتن، والذي تم افتتاحه في عام 1891. وتشكل الأجواء العالمية الديناميكية مصدراً للإلهام من المكان الذي يمثل مركز الحي الصيني في المدينة اليوم.

ويقود الشيف التنفيذي للمجموعة، لي مان سينغ، المطابخ في كل مطاعم «مووت 32» حول العالم.

حيث يقوم الشيف الكانتوني ذو القدر الرفيع - (الذي حصل على العديد من الأوسمة ونجوم ميشلان طوال حياته المهنية) - بتوفير المكونات الطازجة من المنتجين الدائمين ليحافظ على جودة الطعام من المورّدين المحليين والأجانب على حد سواء.

بدورها، توضح قائمة الطعام في «مووت 32» بشكل رائع مهارات الشيف، لي مان سينغ، المتقنة في ابتكار قوائم وصفية تتمتع بالأطباق الصينية التقليدية المتميزة مع تقنيات الطبخ الغربية والتقديم الأنيق.

ومن بين الأطباق المميزة طبق بطة بكين المحمصة بخشب التفاح، وسمك القد الأسود المدخن بزهرة الياسمين، ومجموعة مختارة من الديم سام الطازجة.