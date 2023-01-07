كابادوكيا مدينة العجائب والمناطيد

تتمتع مدينة كابادوكيا بموقع مميز في وسط تركيا بمقاطعة نوشهير شرق هضبة الأناضول، ويحدها غرباً إقليما لايكونيا وغلاطية، ونهر الفرات من الشرق، وسلسلة جبال طوروس جنوباً، وسلسلة البحر الأسود الجبلية شمالاً.

وتمتد منطقة كابادوكيا الساحرة من غرب مدينة قيصري إلى أكساراي، وتشمل مدن نوشهير وجوريم وأفانوس وأوروغوب وأوشيسار وأورتاهيسار وكافوشين.

وتعددت أسماء مدينة كابادوكيا في المصادر التاريخية على النحو الآتي: عند الفرس عرفت باسم كتباتوكا بمعنى أرض الخيول الجميلة؛ وقد اشتهرت فعلاً بتربية الخيول، فيما ذكرت مصادر أخرى أنّ الاسم مشتق من اللغة الحثية وقد أطلق على إقليم قيليقيا. في نقوش اللغة العيلامية عرفت باسم كابتا. عند الأكاديين عرفت باسم توكا. ويوجد في كابادوكيا مطاران، قيصري ونيفشهير كابادوكيا وهو الأقرب لها.

وتقلع الخطوط الجوية التركية، ما يقارب من 50 رحلة أسبوعياً من الإمارات العربية المتحدة. حيث تقلع الشركة رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي 10 رحلات أسبوعياً، ومن مطار دبي الدولي 31 رحلة أسبوعياً، إضافة إلى أربع رحلات أسبوعياً من مطار الشارقة الدولي بالتعاون مع (أناضولو جيت)،

ويبدأ سعر الرحلة من أبوظبي (3555 درهماً إماراتياً) ودبي (3485 درهماً إماراتياً) والشارقة (1705 دراهم إماراتية).

السياحة في الشتاء

تحظى المنطقة بمشهد مذهل للتلال والتكوينات الصخرية المغطاة بالثلوج أثناء ركوب منطاد الهواء الساخن، خصوصاً أن الأسعار تكون مخفضة في ذلك الوقت من العام، والمنطقة غير مزدحمة. وتشتهر كابادوكيا بالعجائب الطبيعية الاستثنائية، والمناظر الأخاذة التي لن تجد لها مثيلاً في مكان آخر مثل بالونات الهواء الساخن التي تأخذك في رحلة مثيرة فوق كابادوكيا التي ستبدو من الأعلى وكأنها بحر لا نهاية له من التكوينات الصخرية. كما تعد منطقة كابادوكيا وجهة سياحية رخيصة وملائمة لذوي الميزانيات المحدودة.

وتوفر وسط مدينة كابادوكيا خيارات متعددة للإقامة تناسب كل الميزانيات والأذواق، وتشتهر بفنادق الكهوف، فهي تجربة مميزة لا ينبغي تفويتها.

فنادق الكهوف

من أفضل فنادق الكهوف في كابادوكيا:

فندق كهف أرين

فندق كهف أرين من أبرز الفنادق التي تستقطب السياح في ولاية كابادوكيا، يقع في منطقة غوريوم المركزية في الولاية، وهو من الفنادق العائلية المصنفة بخمس نجوم.

فندق كهف ساكورا

يقع فندق كهف ساكورا على بعد 10 دقائق فقط سيراً على الأقدام من وسط مدينة غورمه في ولاية كابادوكيا، ويوفر إقامة فاخرة وعطلة غنية بالتشويق والمغامرات بين المناظر الطبيعية الجذابة، والتشكيلات الصخرية البركانية.

ديفان كيف هاوس

فندق ديفان كيف هاوس من أبرز الفنادق التي تقدم الخدمات المتكاملة بصفتها مصنفة خمس نجوم في ولاية كابادوكيا، يقع في أعلى نقطة في وادي غوريم، ويتميز بوجود تراس كبير للفندق، وله إطلالة بانورامية على المدينة من حوله، حيث يتيح للزوار إمكانية التمتع بمشاهدة كل التشكيلات الجبلية والمعالم السياحية والمناطيد وهي تحلق في الهواء.

ولمحبي الأطباق الشعبية، تشتهر منطقة كابادوكيا الساحرة بتقاليد الطهي المختلفة مع المناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الأصيلة، حيث يمكن للزوار تذوق مجموعة رائعة من المطاعم والمقاهي، والتي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق التركية الشهية مثل مانتي، وبسطرمة، ويالاما، وجيفيكلي، وغيرها.