7 معلومات مدهشة عن سيرك دو سوليه في دبي

أعلن سيرك دو سوليه، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، عن عودته إلى دبي لتقديم عرض أوفو المميز، الذي يستمد قصته من عالم الحشرات الرائع بما فيه من تنوع، بين 12 و18 يناير في كوكاكولا أرينا. ويشتهر العرض الاستثنائي بسبع حقائق مذهلة تجعل منه فعالية فريدة لا يمكن تفويتها:

1- عرض عالمي رفيع المستوى

يضم سيرك دو سوليه نحو 4000 موظف، وما يزيد على 1300 فنان موهوب من أكثر من 50 دولة مختلفة. وتمتلك عروضه المميزة شهرة واسعة استقطبت أكثر من 180 مليون مشاهد فيما يزيد على 400 مدينة مختلفة.

2- الأزياء البديعة والمتقنة

يتضمن عرض أوفو أكثر من 1000 قطعة أزياء مبتكرة من الأحذية وزينة الرأس والأجنحة، وغيرها من الأزياء البديعة المستوحاة من عالم الحشرات الغني والمتنوع، وذلك بحسب لوانا أوفيرني، منسقة الأزياء الموهوبة في العرض.

3 - الموسيقى الرائعة

يؤدي الممثلون الحركات البهلوانية المبهرة والمستوحاة من عالم الحشرات وأسلوبها المميز في الطيران والرفرفة والقفز على ألحان مقطوعة موسيقى البرازيل من إبداع المؤلف الموسيقي الموهوب بيرنا سيباس.

4 - الديكورات الخلابة

تم استلهام تصاميم العرض من مستعمرات وأعشاش الحشرات المميزة والمتقنة، مع أكثر من 225 لوحةً تشكل خلفية العرض المميز، من إبداع جرينجو كارديا.

5 - الشخصيات المميزة

يضم العرض مجموعة من الشخصيات الفريدة والظريفة المستوحاة من عالم الحشرات، مثل الحشرات التي تقود المستعمرة والأفراد الدخلاء والحشرات المنفردة وغيرها من الشخصيات التي تأخذ الجمهور في رحلة مبهرة لا تنسى.

6 - المهارات البهلوانية

يتميز العرض الفريد بالبهلوانيين الماهرين والرياضيين المحترفين الذين يتحدون الجاذبية فوق المسرح، بأداء باهر يخطف أنفاس الجمهور.

7 - مزيج من التكنولوجيا والفن

صُممت فقرات أوفو المذهلة وأزياء الشخصيات المتقنة يدوياً، بالاستعانة بالطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الإضاءة، وغيرها من التقنيات الجوية التي تجعل من العرض تجربة استثنائية لا تنسى.