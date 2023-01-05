شاب أميركي يأكل أذن مسن وجزءا من وجهه في محطة القطارات

هاجم رجل يبلغ من العمر 25 عامًا رجلاً مسنًا يبلغ من العمر 78 عامًا على منصة قطار في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة.



وفقًا لتقرير صادر عن قناة Foxnews ، يُزعم أن الرجل قضم أذن رجل مسن وجزءًا من وجهه.

,وفقًا للسلطات ، تم التعرف على الرجل البالغ من العمر 25 عامًا ,ويدعى Koryn Kraemer وهاجم الضحية في موقف Cleveland Avenue في جريشام ، أوريغون ، بعد الساعة 2 صباحًا بقليل.

أفادت صحيفة نيويورك بوست أن الشرطة تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الهجوم بشأن حادث طعن محتمل بعد أن أفاد شهود أنهم رأوا بركة كبيرة من الدماء على الأرض.

عندما وصل الضباط ، وجدوا أن المشتبه به يواصل هجومه على رأس الضحية. قامت الشرطة على الفور باحتجاز المشتبه به واستدعت المسعفين لمساعدة الضحية.

سرعان ما أدرك الضباط أن المشتبه به استخدم أسنانه لمهاجمة الضحية بدلاً من السكين.



وقالت الشرطة إن "المهاجم" قضم أذن الضحية وجزء من وجهه. كانت الإصابة شديدة لدرجة أن المستجيبين تمكنوا من رؤية جمجمة الضحية.

تم حجز المهاجم Kraemer بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية وتقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المخدرات غير المشروعة لعبت دورًا في أفعال المهاجم.

وقال مصدر قريب من التحقيق لمحطة KATU News إن Kraemer اعترف بشرب الكحول واستخدام كل من الفنتانيل والماريجوانا قبل الهجوم.