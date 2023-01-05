«ذا فريدج» تعود في «السركال أفينيو»

تعود سلسلة حفلات «ذا فريدج» في دورتها الـ39 ببرنامج يزخر بعروض ترضي جميع الأذواق؛ إذ ستنطلق أولى حفلات 2023 في مسرح «ذا فريدج» في «السركال أفينيو» في منطقة القوز بدبي كل ثلاثاء ابتداءً من 17 الجاري حتى السابع من فبراير المقبل.

ويقدّم هذا الموسم عروضاً لمجموعة من الفنانين الموهوبين، وهم: «فريك» و«آرت فويسز» و«إدريسي» و«باريخ آند سينغ».

وستبدأ عروض سلسلة حفلات «ذا فريج» في 17 الجاري مع فنان التراب الصومالي «فريك»، رائد موسيقى التراب في العالم العربي الذي سبق له افتتاح عروض لفنانين مشهورين. وستعتلي فرقة Art Voices الأرمنية خشبة المسرح في 24 الجاري في أمسية تجمع بين أنغام الجاز والموسيقى الأرمنية. كما يستضيف المسرح في 31 يناير عرض المغني الأردني «إدريسي» في أمسية حافلة بموسيقى البوب العربية. سيختتم ثنائي البوب الهندي باريخ آند سينغ العروض في السابع من فبراير المقبل وسط إيقاعات حيوية. وستثري هذا الموسم عروض لفرق وفنانين عدة.

يشار إلى أن عروض «ذا فريج» انطلقت عام 2008، وتطورت سريعاً من الإعداد المسرحي البسيط والخالي من المؤثرات لتصبح منصة شاملة للعروض الحية مع نظام سمعي بصري يتيح للفنانين تحويل رؤاهم الطموحة إلى حقيقة واقعة. وتهدف سلسلة الحفلات إلى دعم الشباب في المنطقة من خلال توفير منصة للموسيقيين الصاعدين من داخل الإمارات وخارجها، خصوصاً الذين تغيّر بصماتهم المشهد الموسيقي العربي.