«دبي للمرأة» تحتفل في واحة المرموم بعام من الإنجازات

وسط أجواء شتوية بمنطقة بحيرات القدرة في واحة المرموم بدبي، نظمت مؤسسة دبي للمرأة الحفل السنوي للموظفين 2022، في ختام عام حافل بالإنجازات والمشاريع النوعية. وشهد الحفل العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية التي أضفت البهجة على وجوه الموظفين مع استقبال عام جديد. وأكدت عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح، حرص المؤسسة على توطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الموظفين؛ ما يسهم في تحفيزهم وتعزيز مستوى الأداء والابتكار وزيادة إنتاجيتهم وإسعادهم، موجهة الشكر لجميع الموظفين على جهودهم خلال 2022 والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدعم المرأة وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية.