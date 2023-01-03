انطلاق أكبر حملة لمطاردة الذئاب في السويد

انطلقت أكبر عملية صيد للذئاب في السويد الاثنين، وذلك منذ إعادة الصيد المرخص في عام 2010.

ووفقًا لمحطة التلفزيون السويدية (إس في تي) ، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 حيوانًا .

وقال جونار جلورسن من الجمعية السويدية للصيد للمحطة التلفزيونية إن :"الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب".

وأضاف جلورسن: "إن عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث".

وتشير أرقام (إس في تي) إلى أنه تم قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ عام 2010 .

وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل عملية الصيد الاثنين، حسبما أفادت المحطة التلفزيونية.

يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبًا تعيش في البرية في السويد.