عروض الإبهار مستمرة في دبي

أعلن مهرجان دبي للتسوق أن عروض الألعاب النارية ستتواصل في أنحاء المدينة حتى 29 يناير الجاري، مشيراً إلى أن الاحتفالات الرائعة التي نظمت خلال ليلة رأس السنة نجحت في إبهار سكان الإمارة وزوّارها في أكثر من 30 موقعاً في جميع أنحاء المدينة، مع استقبال العام الجديد بالأجواء الاستثنائية.

وشاهد آلاف الأشخاص عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدنية بمناسبة بداية 2023. وإلى جانب العروض اليومية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، نظمت عروض الألعاب النارية برعاية مجموعة الزرعوني في العديد من المواقع التي شملت: بلوواترز، وذا بييتش، والسيف.

وتألق برج خليفة بألعابه النارية وعروض الليزر الشهيرة، إضافة إلى العديد من المعالم الأخرى التي تضمنت برج العرب، ومدينة إكسبو دبي، وخور دبي، والقرية العالمية، بأروع الاحتفالات التي أبهرت المشاهدين في الوجهات وعلى شاشات التلفزيون في أنحاء العالم.

وبينما استمتع كثيرون بعروض الألعاب النارية، اختار آخرون الاحتفال مع حفلات الفنانين العالميين والإقليميين في دبي، ومنهم كايلي مينوغ، وإنريكي إغليسياس، مامبو بروذرز، دي جي كايرو، فيلاري ميلادزي، جوناس بلو، سيغالا، ندى القلعة، طه سليمان، ومارسيمبا.