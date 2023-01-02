سوري يزوّج ابنتيه بمهر يقل عن دولار واحد

حظيت الخطوة التي أقدم عليها موظف سوري في الحسكة، بتزويج ابنتيه بمهر لا يتجاوز دولارا واحدا بإشادة واسعة في الشمال السوري، ووصفت بأنها جريئة، ونادرة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن ربّ الأسرة إبراهيم العلو، زوّج كلتا ابنتيه أواخر الشهر الماضي، بمهر يعادل ألف ليرة سورية لكل منهما، وهو ما يقل عن دولار واحد، (وصل سعر الدولار قبل أيام إلى 7000 ليرة).

وقالت إن العلو، موظف حكومي يعيش في مدينة الحسكة السورية، وإنه قام بتزوج اثنتين من بناته، بمهر ألف ليرة سورية لكل واحدة دون أية شروط مسبقة.

وحول الهدف من تلك الخطوة، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن العلو (47 عاما) أن "الفكرة تسهيل أمر الزواج، وقد دفعني الوازع الدينيّ إلى ذلك، حيث أردت تزويج ابنتي لشاب ذو خلق، دون الإكتراث لوضعه المادي".

وإضافة إلى تيسير ظروف الزواج، كان لدى إبراهيم، هدف آخر، تمثل في تشجيع الآخرين على خفض المهور، لتخفيف أعباء الزواج.

ولدى إبراهيم، ولدان وثلاث فتيات، زوّج منهن اثنتين، وقد شجعت تلك الخطوة، شقيق إبراهيم، وابن عمّ له، على تزويج بناتهم بنفس الطريقة دون شروط، على حد قوله.

وقالت "رووداو" إن إسراء إبراهيم العلو، التي أنهت دراستها الثانوية، "تزوجت دون إقامة حفل زواج بمهر ألف ليرة سورية"، ونقلت عنها أنها "لم تكن مجبرة" على الزواج.