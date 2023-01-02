بريطاني تناول 124 وجبة "كباب" في شهر .. وهذا ما حدث له

التهم رجل بريطاني عاشق للطعام 124 وجبة من الكباب خلال شهر واحد، مسجلاً بذلك مستوى قياسيا من اللحوم التي التهمها، حيث إنها تحتوي على نحو ربع مليون سعرة حرارية، إلا أن الرجل كشف أنه شعر بتحول "جسدي ونفسي" بعد تناول هذه الكمية الضخمة من اللحوم.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، فإن الرجل يُدعى ديس بريكي ويبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، وكان طوال شهر كامل يلتهم أربع وجبات من الكباب في المساء ثم ينام.

ويقول بريكي إنه أصيب في نهاية المطاف بضرر "نفسي وجسدي" بعد تناوله هذه الكمية من اللحوم التي تحتوي على نحو 250 ألف سعرة حرارية.

وبريكي مهندس وهو أب لطفلين لكنه يقول إنه محب للطعام، ويُفضل تناوله في ساعات المساء والليل، حتى إنه فضل "عدم تناول العشاء الذي لا يتضمن المشاوي في ليلة عيد الميلاد، وذلك لإفساح المجال لمزيد من الأطباق الشهية في وقت متأخر من الليل".

ويضيف بريكي أنه يشعر بشعور كبير من "الإنجاز"، حيث إنه نجح في جمع ألف جنيه إسترليني من أجل أعمال خيرية، ويؤكد أنه يخطط الآن "للتقاعد من تحديات الأكل الشديدة".

وكان بريكي قد التهم هذه الكمية من الكباب كنتيجة لدخوله فيما يُسمى "تحدي الأكل الملحمي"، وهو عبارة عن مسابقة أو تحدٍ للأكل، لكن الأمر انتهى به إلى "متاعب جسدية ونفسية"، كما يؤكد. وقال: "لن أفعل ذلك مرة أخرى. هذه رقصتي الأخيرة. أنا الآن أتقاعد.. لقد استمتعت بالطعام، لكنه يؤلمني جسدياً. لقد شعرتُ بالحماقة. لا أحصل على أي فاكهة، ولا خضراوات، ولا تغذية. لم أستطع أكل أي شيء آخر".

وبدأ ديس بريكي "تحدي الأكل الملحمي" في الأول من ديسمبر الماضي، وسافر إلى متاجر الكباب المختلفة كل يوم بحثاً عن أطباق اللحوم الملفوفة، وكان حريصاً على عدم تناول أي طعام طوال اليوم حتى يكون لديه متسع لوجبات الكباب التي فرض على نفسه التهامها في المساء.

وقال: "كنتُ أجوع نفسي طوال اليوم في العمل. كنتُ أنتهي في الخامسة مساءً، وبعد ذلك أتناول أربعة وجبات من الكباب".