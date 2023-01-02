مهرجان الشيخ زايد يحطم 4 أرقام قياسية في «غينيس» خلال «رأس السنة»

شهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، الليلة قبل الماضية، إقبالاً جماهيرياً مكثفاً تخطى حاجز المليون زائر ومتابع ومشاهد للمهرجان قادمين من داخل الدولة وخارجها، للاحتفال باستقبال العام الجديد، إذ استقطبت الفعاليات المتنوّعة الضيوف الذين استمتعوا بالألعاب النارية الضخمة وعروض طائرات «الدرون»، التي حطمت أربعة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

واكتظت ساحات المهرجان بالجماهير، كما امتلأت منطقة الوثبة بالمتابعين والمشاهدين لعروض طائرات «الدرونز» والألعاب النارية، التي استمرت لمدة تناهز الـ60 دقيقة للمرة الأولى لتسجل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية هذا الإنجاز الكبير.

ووسط مشاعر السعادة، أضاءت أضخم عروض للألعاب النارية وأضخم عروض لطائرات «الدرون» سماء الوثبة، إذ نال أضخم عرض للألعاب النارية، الذي استمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة، وحطم ثلاثة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل إعجاب الزوّار، إضافة إلى أضخم عرض لطائرات «الدرونز» باستخدام أكثر من 3000 طائرة «درون» رسمت في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية عرضها الشيق.

من ناحيته، أكد مُحكّم موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، الوليد عثمان، أن مهرجان الشيخ زايد استطاع تحطيم أربعة أرقام قياسية في زمن واحد، ثلاثة منها تخص الألعاب النارية، ورقم قياسي جديد يخص الطائرات بدون طيار «درون»، موضحاً أنه «تم تسجيل أكثر عدد ألعاب نارية مروحية تقذف في 30 ثانية، وأكثر عدد ألعاب نارية تقذف خلال 30 ثانية (دواليب)، وأكثر عدد للألعاب النارية المتكررة في 30 ثانية، إضافة إلى أكبر تشكيل لرمز استجابة سريع تقوم به طائرات بدون طيار (الدرون)».

وأضاف عثمان: «مسرورون بوجودنا في مهرجان الشيخ زايد، خلال احتفالات رأس السنة، ونتقدم بالتهنئة للقائمين على المهرجان، الذين اعتادوا بشكل سنوي تحطيم الأرقام القياسية من أجل إسعاد الجمهور».

وحرص جمهور المهرجان على توثيق اللحظات الرائعة للعروض المتنوّعة عبر هواتفهم المحمولة، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما بثت العروض المبهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.

واستطاعت عروض نافورة الإمارات والليزر، أن تنال إعجاب روّاد المهرجان من الصغار والكبار، بما قدمته من عروض موسيقية وعروض الليزر المبهرة.

كما خصصت أجنحة الحضارات العالمية، الكثير من الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية محولة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة، سواء من خلال إقامة حفلات على مسارح أجنحة الحضارات، أو من خلال المشاركة في مسيرة الحضارات العالمية التي جابت كل أرجاء المهرجان، مقدمة عروضاً شعبية بالملابس التقليدية الخاصة بالدول المشاركة.

• أضخم عرض للألعاب النارية استمر أكثر من 40 دقيقة متواصلة.

مندوب «غينيس»:

• «المهرجان سجل أكثر عدد ألعاب نارية مروحية تقذف في 30 ثانية، وأكثر عدد ألعاب نارية تقذف خلال 30 ثانية «دواليب»، وأكثر عدد ألعاب نارية متكررة في 30 ثانية».

فعاليات بالجملة

أعرب زوّار لمهرجان الشيخ زايد، خلال ليلة رأس السنة، عن سعادتهم بالفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المتنوّعة، التي نظمها المهرجان، ومنها فعاليات القرية التراثية، مدينة الألعاب الترفيهية، مدينة الأطفال، منطقة الفنون، مسابقات كو كارتينج، كريزي كار، حديقة الأضواء والزهور، منطقة سيلفي ستريت، متحف الحلويات، وغيرها الكثير.