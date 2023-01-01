تشارلز الثالث يمنح أوسمة ملكية لـ 1000 شخصية أبرزهم عازف غيتار

منح الملك تشارلز الثالث، الجمعة، مجموعة من الأوسمة الملكية التي عادةً ما تُمنح لمناسبة العام الجديد، لنحو 1000 شخصية أبرزهم عازف الغيتار في فرقة «كوين» براين ماي.

وكان ماي عزف عام 2002 النشيد الوطني «غاد سايف ذي كوين» على سطح قصر باكنغهام لمناسبة الذكرى الخمسين لتولّي إليزابيث الثانية العرش البريطاني. وعام 2005 منحته الملكة لقب فارس.

وخلال السنة المنصرمة عزف ماي لمناسبة الذكرى السبعين لتولي الملكة العرش في يونيو، ونال وساماً جديداً تقديراً لـ«أعماله في المجال الموسيقي وعطاءاته الخيرية».

وأكد الموسيقي البالغ 75 عاماً، وهو عالم فيزياء فلكية وناشط في الدفاع عن حقوق الحيوان، نيله رتبة «الفارس الحدث» (نايت باتشلر)، كنوع من تفويض للقيام بالأمور المتوقعة من الحاصل على هذا اللقب، وهي «النضال من أجل العدالة وإيصال أصوات كل الضعفاء».

من جهة ثانية، نال الفنان غرايسون بيري، الحائز جائزة «تورنر» المرموقة عام 2003، رتبة فارس، فيما حصلت مصممة الأزياء ماري كوانت التي يعود الفضل لها في نشر موضة التنورة القصيرة، على وسام رفقاء الشرف.

وكانت مصممة الأزياء البالغة 92 عاماً حصلت على لقب «سيدة» في رتبة الشرف البريطاني عام 1966، ونالت عام 2015 وساماً جديداً.

وفي المجموع، تمت مكافأة 1107 أشخاص بينهم 548 امرأة، في لائحة موقعة للمرة الأولى من الملك تشارلز الثالث.