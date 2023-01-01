بحيرة «أل بورتو».. تجربة جديدة في «بارك حياة دبي»

يحلو الصباح في البحيرة الهادئة، حيث يُمكنكم تناول الفطور اللذيذ أثناء الاستمتاع بمنظر أفق دبي المهيب.

سواء كنتم تحتفلون بعيد زواج أو شهر العسل، أو تودّون ببساطة تدليل نفسكم بتجربة مميّزة، لا تفوّتوا هذا العرض، وتلذّذوا بتناول الفطور تحت أشعة الشمس الدافئة.

اقضوا أجمل اللحظات، وودّعوا الهموم ومشاغل الحياة بين ربوع بحيرة «أل بورتو».

تطلّ بحيرة «أل بورتو» الشاطئية على مياه خور دبي الخلّابة وأفق المدينة المَهيب، حيث تقدّم تجربة ترفيهية جديدة، مع حوض سباحة كبير مترامي الأطراف محاط بالرمل الأبيض الناعم.

تعني كلمة «أل بورتو» «على الميناء» باللغة الإيطالية، فتكرّم خور دبي القديم، الذي كان في الأساس ميناء للتجارة والنقل، بتقديم هذه التجربة.

وتتيح هذه الوجهة المميّزة للزوّار الاستمتاع بتجربة تناول الفطور في المياه على صينية عائمة في بحيرة «أل بورتو»، لقاء 200 درهم للشخص الواحد.

وكسب منتجع بارك حياة دبي قلوب سكّان دبي وزوّارها على حدّ سواء، باعتباره الوجهة المثالية لقضاء العطل بعيداً عن صخب المدينة.