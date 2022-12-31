في وداع 2022 واستقبال 2023 الإمارات تستعد لإبهار العالم

تستعد الإمارات مجدداً، وكعادتها، لإبهار العالم بمجموعة كبيرة من العروض والحفلات والمهرجانات التي تستقبل بها عام 2023، والتي اعتاد العالم انتظارها ومتابعتها من خلال الحضور الشخصي أو بواسطة البثّ المباشر للفضائيات العالمية وشبكة «الإنترنت»، ما يجعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهَدة في العالم.

وتتجه أنظار الملايين من الناس مساء اليوم إلى الإمارات، التي يضبطون ساعاتهم على توقيتها، لمتابعة الفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد لاسيما عروض الألعاب النارية التي يشهدها «برج خليفة».

وتمثل احتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة دبي حدثاً عالمياً بامتياز، يضع دبي، المدينة التي تحتضن أعلى قمة في العالم، في منتصف دائرة اهتمام وترقب العالم. وستشهد وجهات دبي الرئيسة مجموعة متنوعة من الحفلات والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة، بجانب عدد من الحفلات الموسيقية المميزة، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية المختلفة، والأنشطة العائلية، والسحوبات والجوائز، وعروض الدرون الضوئية، ما يجعل دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد.

ويمكن للجميع الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمعالم دبي، حيث تضيء الألعاب النارية سماء المدينة لتوديع هذا العام والترحيب بالعام الجديد، وتُقام عروض الألعاب النارية في المواقع الشهيرة في دبي مثل أتلانتس دبي وبرج خليفة وخور دبي والسيف والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وبلازو فيرساتشي دبي ومنصّة المشاهدة سكاي فيوز وبرواز دبي وبلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس والعديد من المواقع الأخرى، وبحيث سيكون المقيمون والزوار في أي مكان وُجدوا فيه في دبي على بُعد دقائق فقط من عرض ضخم للألعاب النارية.

وإضافة إلى الألعاب النارية، تقام اليوم في دبي حفلات لنجوم عالميين حيث تحيي النجمة العالمية الفائزة بجائزة غرامي، كايلي مينوغ، حفلة موسيقية في أتلانتس النخلة، إضافة لحفل موسيقي على الشاطئ للفنان إنريكي إغليسياس، وسيبدأ العد التنازلي حتى منتصف الليل في حفلة موسيقية تضم كلاً من أرمين فان بيورن وفيد لو غراند وغوستوس، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً في مسرح مدينة دبي للإعلام.

كما دعا مركز دبي المالي العالمي زواره لاستقبال السنة الجديدة باحتفالات مُبهجة وإطلالة بانورامية مُبهرة على عرض الألعاب الناريّة الأضخم في العالم

الذي سيشهده برج خليفة من أعلى الشرفات السطحية المذهلة في المركز.

وفي إمارة أبوظبي ينتظر أن توثق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم ثلاثة أرقام في الموسوعة من حيث الكمية والوقت والشكل، وأضخم عرض لطائرات «الدرونز» والذي سيحطم رقماً قياسياً باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون سترسم في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

ومن أبرز فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة في العاصمة أبوظبي عرض الألعاب النارية الضخم في الكورنيش ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات.

بدورها، تستعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2023 في العديد من وجهاتها حيث سيكون الجمهور والزوار على موعد مع عرض ضخم ومثير للألعاب النارية في «واجهة المجاز المائية» إضافةً إلى عرض ألعاب نارية على «شاطئ خورفكان» وفعاليات ترفيهية لجميع أفراد العائلة.

• أينما وُجد الزوار، في أي مكان بدبي، سيكون على بُعد دقائق فقط منهم عرضٌ ضخمٌ للألعاب النارية.

• ملايين من الناس تتجه أنظارهم مساء اليوم إلى الإمارات، ويضبطون ساعاتهم على توقيتها.