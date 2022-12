الشرطة الرومانية تلقي القبض على "أندرو تيت" بفضل صندوق بيتزا

اعتقلت السلطات الرومانية اليوم الإعلامي المثير للجدل "أندرو تيت" للاشتباه في قيامه بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة إجرامية منظمة ، وفقا لرويترز.

ووفقًا لعدة تقارير ، ساعد صندوق بيتزا رجال الشرطة في تحديد وتضييق نطاق موقع تيت.

يوم الأربعاء ، تورط أندرو تيت في مشاجرة رفيعة المستوى على تويتر مع الناشطة المناخية "غريتا ثونبرج" ، وهي حادثة أكسبته الكثير من السخرية من مستخدمي الإنترنت.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU