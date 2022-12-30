الشرطة الرومانية تلقي القبض على "أندرو تيت" بفضل صندوق بيتزا

اعتقلت السلطات الرومانية اليوم الإعلامي المثير للجدل "أندرو تيت" للاشتباه في قيامه بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة إجرامية منظمة ، وفقا لرويترز.

ووفقًا لعدة تقارير ، ساعد صندوق بيتزا رجال الشرطة في تحديد وتضييق نطاق موقع تيت.

يوم الأربعاء ، تورط أندرو تيت في مشاجرة رفيعة المستوى على تويتر مع الناشطة المناخية "غريتا ثونبرج" ، وهي حادثة أكسبته الكثير من السخرية من مستخدمي الإنترنت.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022



وخلال المشاجرة الإلكترونية ، نشر مقطع فيديو لنفسه مرتديًا رداء من العلامة التجارية "فيرساتشي" ، وهو يدخن سيجارًا ، بينما سلمه شخص خارج الكاميرا صندوقين من سلسلة بيتزا جيري ، وهي سلسلة رومانية شهيرة.

وذكرت صحيفة 9News أن اعتقاله كان بعد يوم واحد فقط من نشر الفيديو وربما بسبب علب البيتزا.

وذكر التقرير أن الصناديق ربما ساعدت الشرطة الرومانية في الوصول إلى موقعه.

وبحسب ما ورد استخدمت السلطات مقطع الفيديو "كدليل على وجوده في البلاد" ، حسبما ذكر تقرير في صحيفة الإندبندنت.

اكتسب ملاكم الـ "كيك بوكسنغ" السابق سمعة سيئة على الإنترنت بسبب تصريحاته المعادية للمرأة وخطاب الكراهية ، وتم حظره من عدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمت إعادته إلى "تويتر" عندما تولى "ايلون ماسك" المسؤولية.

سواء كان صندوق البيتزا هو الذي أدى إلى اعتقاله أم لا ، يبدو أن غريتا ثونبرج ربحت الشجار أخيرًا بعد كل شيء.

وكتبت عبر "تويتر" مستهزئة باعتقاله ، "هذا ما يحدث عندما لا تقوم بإعادة تدوير علب البيتزا الخاصة بك."



