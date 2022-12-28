مكيّف ذكي يعرض صوراً

أطلقت شركة «إل جي» مكيّف الهواء Artcool Gallery الذكي الجديد، الذي يمتاز بشاشة LCD قياس 27 بوصة لعرض الصور ليتحول بذلك إلى لوحة فنية على الحائط.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن التحكم في المحتوى المعروض على الشاشة بواسطة التطبيق ThinQ App، كما يمكن التحكم في مكيّف الهواء نفسه عبر التطبيق.

كما يمتاز مكيّف الهواء الذكي الجديد بترشيد استهلاك التيار بنسبة تصل إلى 70% بفضل الكمبريسور ذي المحوّل المزدوج، في حين يعمل التيار ثلاثي الاتجاهات على تبريد الغرفة بشكل غير مباشر.