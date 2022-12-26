عروض لطائرات "الدرون" الضوئية خلال مهرجان دبي للتسوق

يشهد مهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين عروضا مبهرة لطائرات "الدرون" حيث ستحلق 500 طائرة لتضيء سماء دبي ليلاً في مشهد مذهل.

وسيتم تقديم عرضين يومياً في "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"جزيرة بلوواترز" في الساعة السابعة مساءً والعاشرة مساءً يوميا ليستمتع الجمهور بأكبر وأكثر عروض طائرات " الدرون " شهرة في المنطقة.

وسيركز العرضان على التكنولوجيا والروبوتات والمستقبل من خلال شبكة معقدة من الأضواء التي تصدرها طائرات "الدرون" لتقديم فكرة العرض بطريقة مبتكرة حيث تم تخصيص خمس دقائق.

ويعد مهرجان دبي للتسوق السنوي الشهير- الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - من المهرجانات المهمة على قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

ويقدم المهرجان في دورته الثامنة والعشرين والذي تتواصل فعالياته على مدار سبعة أسابيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من تخفيضات التجزئة والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية .