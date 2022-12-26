تجارب مشوقة في مهرجان الشيخ زايد.. سعادة ومرح لكل أفراد العائلة

يواصل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي تقديم الكثير من العروض والفعاليات الممتعة لكل أفراد الأسرة، تزامناً مع عطلة الفصل الدراسي الأول للمدارس وموسم الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

ويزخر مهرجان الشيخ زايد بالكثير من مناطق الترفيه التي جهزت لتناسب الأطفال بشرائحهم العمرية المتنوعة لكي يستمتعوا بقضاء أمتع الأوقات وسط بيئة ترفيهية آمنة، تراعي أفضل المعايير العالمية في الأمان والسلامة، ومن أبرز تلك الفعاليات مدينة الألعاب الترفيهية، مدينة الأطفال، منطقة الفنون، مسابقات كو كارتينج، كريزي كار، حديقة الأضواء والزهور، منطقة سيلفي ستريت، متحف الحلويات وغيرها الكثير.

وصممت مدينة الأطفال لتتناسب مع اهتمام الصغار لتنمية مواهبهم، وتوسيع آفاق إبداعهم، والاستكشاف واللعب والتعلم من خلال ورش العمل والألعاب والعديد من الأنشطة الممتعة، إذ توفر المدينة إمكانية بقاء الأطفال فيها لفترة من الوقت ليستمتع ذووهم بفعاليات المهرجان الممتعة.

وفي حين تقدم منطقة الفنون للأطفال تجربة جديدة تمزج بين الطعام والترفيه والفن والتكنولوجيا التفاعلية لتجعل الزوار يعيشون تجربة مشوقة، يقدم بيت الرعب للشرائح العمرية الأكبر مغامرة استثنائية لمحبي الرعب والتشويق، إذ يضم العديد من الغرف المظلمة التي يجب على الزوار اجتيازها وسط العديد المفاجآت المثيرة.

كما تحتدم المنافسة على أشدها في مسابقات كو كارتينج بين الأطفال لركوب مركبات كو كارتينج، إذ يجب على المتسابقين التنافس واستكمال الجولة من دون حوادث في أقل من خمس دقائق للفوز بجوائز رمزية عدة.

وفي منطقة سيلفي ستريت يٌمنح الأطفال وعائلاتهم تجربة مميزة لالتقاط الصور واستخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي لديهم وسط الديكورات المليئة بالألوان المتنوعة والجميلة والأشكال ثلاثية الأبعاد المصممة بطريقة احترافية. وفي تجربة أخرى يتمكن الزوار من العائلات والأطفال بالاستمتاع في حديقة الأضواء والزهور بالتقاط صور تذكارية ومقاطع فيديو لحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية لاسيما مع الاستمتاع بمجسمات الحديقة المتنوعة وهياكلها الكبيرة المعززة بالزهور، إضافة إلى إمكانية الجلوس في ساحتها المركزية في أجواء مليئة بالبهجة.

بينما تضم منطقة كريزي كار سيارات صغيرة للأطفال يمكن لهم قيادتها في أجواء مليئة بالفرح والمتعة والبهجة والسلامة، وبعدها يمكن أن يقدم لهم متحف الحلويات فرصة للاستمتاع برحلة وسط الدونات الكبيرة وشاطئ الموز وغرفة المارشملو المعلق والكثير من التجارب الاستثنائية.