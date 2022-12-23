علامة "نادرة" لسرطان تظهر في العينين

كشفت عينا إحدى النساء للأطباء أنها مصابة بسرطان معدة مميت، أدى إلى وفاتها لاحقا، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقال الأطباء إن المرأة البالغة من العمر 52 عاما عانت من آلام في المعدة لمدة ثلاثة أسابيع ورأوا بياض عينيها يتحول إلى اللون الأصفر قبل أن تطلب المساعدة الطبية.

وكتب المسعفون الذين يعملون في الولايات المتحدة والهند، في مجلة Cureus للعلوم الطبية، أن المرأة كانت مريضة، ولم تكن لديها شهية للطعام وشعرت بالتعب أكثر من المعتاد.

وكشفت الفحوصات أنها كانت مصابة بسرطان معدة مميت يسمى السرطانة الغدية المعدية.

ومن المرجح أن يكون علاج سرطان المعدة ناجحا إذا كان السرطان في المعدة فقط، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ولكن، في هذه الحالة، نما سرطان المرأة كثيرا لدرجة أنه انتشر إلى أمعائها ما جعله غير قابل للشفاء.

وكان الورم الكبير يضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة.

وكان هذا الانسداد المعوي هو الذي تسبب في تحول لون عيني المرأة إلى اللون الأصفر - وهي حالة تعرف باسم اليرقان.

ويحدث هذا عندما يكون هناك تراكم لمادة صفراء تسمى البيليروبين. وغالبا ما يحدث عندما يعاني الأشخاص من حالات مثل حصوات المرارة أو تلف الكبد.

وكتب الأطباء في التقرير أن اصفرار العين هو العارض الأول "النادر" لسرطان المعدة. وخضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف أعراضها، ولكن ليس لعلاج السرطان.

وخرجت في وقت لاحق من المستشفى لكنها رفضت تلقي مزيد من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد شهرين، وفقا للتقرير.

وهناك ثمانية أعراض شائعة لسرطان المعدة، حيث يمكن أن تعتمد أعراض سرطان المعدة على مكان نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها في المعدة، ووفقا لمؤسسة "مايو كلينيك"، قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان المعدة ما يلي:

- حرقة من المعدة

- الشعور بالامتلاء بعد تناول حصص صغيرة من الطعام

- آلام في المعدة

- الغثيان

- عسر الهضم

- فقدان الوزن غير المقصود

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

- صعوبة في البلع