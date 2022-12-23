وفاة مبتكر طبق دجاج تيكا ماسالا

توفي عن عمر ناهز 77 عاماً الشيف الأسكتلندي، أحمد إسلام علي، مبتكر طبق دجاج تيكا ماسالا، على ما ذكرت صفحة مطعمه «غلاسغو» عبر «فيس بوك».

وأصبح دجاج تيكا ماسالا من الأطباق التقليدية التي تقدمها مطاعم جنوب آسيا في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ تقديم هذا الطبق بالكاري والتوابل، في سبعينات القرن الفائت في مطعم «شيش محل»، قبل أن يصبح أحد أكثر الأطباق تناولاً في المملكة المتحدة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس عام 2009، قال أحمد إسلام علي، المتحدر من بنجاب الباكستانية «ابتُكر طبق دجاج تيكا ماسالا في مطعمنا. كنّا نقدّم طبق دجاج تيكا (دجاج متبل مشوي)، لكن في إحدى المرات أبدى زبون رغبته في إضافة الصلصة إلى هذا الطبق، ومذذاك أصبحنا نحضّره مع صلصة مؤلفة من الزبادي والكريما والتوابل».

وفي 2001، أشار وزير الخارجية البريطاني آنذاك، روبن كوك، إلى أنّ دجاج تيكا ماسالا هو «طبق وطني بريطاني بامتياز»، و«مثال ممتاز على الطريقة التي تتلقى فيها بريطانيا العظمى التأثيرات الخارجية وتتأقلم معها».