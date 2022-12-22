اعتقال رجل بعد مشاجرة عنيفة مع شجرة

لسبب غامض قرر رجل من منطقة سارنيا في أونتاريو (كندا) أن يخوض عراكا شرسا مع شجرة تبين أنه خاسر بالطبع.

وقالت شرطة المنطقة في تغريدة على منصة "تويتر" أن الرجل الذي يدعى هورون كاونتي ويبلغ من العمر 39 عامًا تم توقيفه وهو يخوض معركة بالأيدي مع شجرة وهو مخمور.

ووفقًا لتغريدة الشرطة، تم القبض على الرجل من سارنيا بعد أن وجدته دورية شرطة مخموراً وهو يخوض قتالا مع جذع شجرة في شارع ويليام في جنوب هورون في 15 ديسمبر.

وأكد حساب الشرطة على تويتر، وفقا لموقع "سي تي في نيوز" أن التغريدة صحيحة" نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح".

وأضاف الحساب أن الرجل نال غرامة بسبب الإزعاج العام، وتم احتجازه طوال الليل حتى استعاد وعيه بشكل طبيعي.

ولم تكشف الشرطة لماذا قرر هورون أن يعارك الشجرة، وما الذي كان يأمله من وراء هذه المشاجرة الخاسرة.

