أول اكتشاف لديناصور يأكل حيواناً ثديياً

يعتقد العلماء أنهم ربما اكتشفوا أول مشهد معروف لحيوان ثديي يفترسه ديناصور، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

وحلل علماء الحفريات في بريطانيا بقايا أحفورية تعود إلى نحو 120 مليون سنة، إذ اكتشفوا ديناصوراً صغيراً يغطي الريش جسده - وهو معروف باسم «مايكرورابتور» - لديه قدم لحيوان عند قفصه الصدري. وقال الخبراء إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة علم الحفريات الفقارية، هي «أول تسجيل لديناصور يأكل حيواناً ثديياً».

وقال الدكتور ديفيد هون، من جامعة «كوين ماري» في لندن، وهو كبير معدي الدراسة: «من النادر جداً العثور على أمثلة لطعام داخل أحشاء الديناصورات، لذلك فإن كل مثال يعد مهماً جداً لأنه يعطي دليلاً مباشراً على ما كانوا يأكلونه».

يشار إلى أن ديناصورات الـ«مايكرورابتور» كانت تعيش في الغابات القديمة فيما تعرف حالياً باسم الصين، قبل فترة تراوح بين 125 و113 مليون سنة.