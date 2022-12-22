200 إماراتية يكتسبن «مهارات القيادة من منظور الفروسية»

في إطار استراتيجيتها الداعمة للمرأة بمختلف المجالات، نظمت مؤسسة دبي للمرأة النسخة الثامنة من برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري، ضمن العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير المهارات القيادية والذاتية التي توفرها المؤسسة بشكل دوري، وتستهدف بها الموظفات الإماراتيات من مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، أن «المؤسسة، بقيادة حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تركز على تأهيل المرأة الإماراتية الواعدة، للاضطلاع بدورها الوطني والاجتماعي، من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات المهنية».

وشاركت في هذه الدورة 24 موظفة من: هيئة كهرباء ومياه دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، النيابة العامة في دبي، «دوكاب»، هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة نور دبي. ويتيح البرنامج للمشاركات فيه فرصة تدريبية بمنهج مبتكر يركز على فهم المهارات القيادة المكتسبة من الفروسية بالاستفادة من البيئة التي توفرها، والأجواء المغايرة لبيئة العمل الأساسية التي تعودت المشاركات العمل فيها، بهدف التعرف إلى مهاراتهن وقدراتهن المختلفة في التعامل مع التحديات، وتطوير أدوات بناء الثقة بالنفس، واكتساب المهارات القيادية في كل الظروف.

وأضافت أن «تطوير الكفاءات والمهارات القيادية لزيادة تمثيل المرأة، وتعزيز فرص تقلدها مناصب قيادية في مختلف المجالات، من المحاور الرئيسة لاستراتيجية مؤسسة دبي للمرأة لـ2023-2027»، لافتة إلى أن هذا المحور يدعم تطلعات العديد من الإماراتيات الطموحات، كما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل المبنية على أساس التأهيل والجدارة.ونوهت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بأن مواصلة تنظيم برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» للمرة الثامنة على التوالي، يرجع للنجاح الكبير والأثر الإيجابي الذي أحدثه لنحو 200 موظفة إماراتية انتسبن له على خلال الدورات الثمانية، مشيدةً بمنهجه المبتكر والمتكامل.

ومن خلال الأنشطة المتنوّعة، يضمن برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» للمشاركات التعرف إلى أسلوب متفرّد في القيادة، وكيفية بناء فريق العمل، وأهمية الذكاء العاطفي في مواجهة التحديات، والتعلم من الأخطاء وإدارتها، أثر الإيجابية والحضور الذهني في قيادة الفريق، إضافة إلى سرعة التصرف في المواقف المختلفة والتخطيط المسبق للتحديات المستقبلية والمحتملة.

فرص للنجاح

منذ عام 2013 نظمت مؤسسة دبي للمرأة نسخاً متتالية من برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، ضمن العديد من البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التطور المهني والذاتي للمرأة العاملة، وتزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة التي تؤهلها قيادياً ووظيفياً، والإسهام في إتاحة المزيد من الفرص المؤاتية لنجاحها واستقرارها المهني.

• 24 موظفة من: هيئة كهرباء ومياه دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، النيابة العامة في دبي، «دوكاب»، هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة نور دبي شاركن بالدورة الأخيرة.