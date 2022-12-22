مزيد من الفرح.. تمديد مهرجان أم الإمارات حتى مطلع 2023

يعود مهرجان أم الإمارات، مجدداً، إلى كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري حتى الأول من يناير المقبل، مع تمديد فترة إقامته تلبيةً للإقبال الجماهيري الكبير.

ويرحب الحدث الترفيهي الأكثر تميزاً وتنوعاً في المنطقة بزواره من جديد، عقب النجاح الاستثنائي الذي حققه على مدار 10 أيام في الفترة من التاسع حتى 18 الجاري، من خلال باقة من الحفلات الموسيقية، والعروض الفنية الحية، وتجارب التسوق والطهي العالمية، والأنشطة العائلية الممتعة.

وينتظر زوار المهرجان المزيد من الفعاليات والعروض الترفيهية والفنية الجديدة وأشهى المأكولات ومفاهيم الطهي المبتكرة التي ستجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بموسم الأعياد واستقبال العام الجديد في أجواء من المرح والبهجة. كما يوفر مهرجان أم الإمارات موقعاً مثالياً لمشاهدة استعراضات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة على كورنيش أبوظبي، وصناعة ذكريات لا تنسى.

ويمنح الحدث جمهوره فرصة إضافية للاستمتاع بتجارب مناطقه الست المتميزة التي تزخر بمنتجات تقدمها علامات إقليمية وعالمية ومطاعم ونكهات ومأكولات ومشروبات من أنحاء العالم، إلى جانب أنشطة وألعاب فريدة ومتنوعة للزوار من جميع الأعمار.