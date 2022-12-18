نكهات من جميع أنحاء العالم وشاشة عرض ضخمة وإطلالات وترفيه غير محدود للاستمتاع في A Cappella

يضمن لك Cappella مشاهدة كل الأحداث على شاشة جهاز عرض ضخمة وشاشتين تلفزيونيتين مقاس 75 بوصة.

ابتهج بفريقك المفضل بمنظر البحر الأكثر زرقة من السماء مع اطلالة نافورة دبي في ذا بالم، حيث تم تجهيز هذه الوجهة لإبهار الضيوف بعناصرها الفريدة والمسلية.

ويخلق مطعم كابيلا احتفالاً بالحياة أجواء غير رسمية ورائعة وممتعة مفعمة بالحيوية. كما تقدم تجربة متنوعة مليئة بالموسيقى الإيقاعية ، و تشكل الموسيقى جوهر A Cappella ، حيث توفر أجواء عالية الأوكتان وترتقي بالتجربة الشاملة. يقدمون لضيوفهم رحلة تذوق أشهى قائمة الطعام المنسقة بعناية ، والتي تقدم مذاقًا صغيرًا ولكن شاملًا لمختلف البلدان.و يعمل الطهاة وعلماء الخلطات جنبًا إلى جنب في نفس المساحة لإعداد الاطباق المصممة تتناسب جميع الاذواق