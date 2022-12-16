دراسة "مقلقة" عن المحتوى الذي يقترحه "تيك توك" على المراهقين الجدد

نشرت دراسة حديثة نتائج مقلقة تشير إلى أن "تيك توك" يقترح محتوى العنف وإيذاء النفس لحسابات المراهقين بعد دقائق قليلة من فتحهم لحساب جديد على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

وحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، يظهر بحث أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا، أن خوارزمية توصيات الفيديو على تيك توك تقترح "فيديوهات العنف والانتحار واضطراب الأكل" بعد دقائق قليلة من فتح المراهق حسابا جديدا.

ويبدأ التطبيق في طرح هذه المقترحات في غضون دقيقتين إلى 8 دقائق.

وتابعت: "الحسابات الضعيفة تُعرَض عليها هذا النوع من الفيديوهات بمعدل ثلاثة أضعاف أعلى مقارنة مع الحسابات الكبيرة، كما هي عرضة أيضا لمحتويات التطرف".