متحف الغموض في دبي.. معارض جديدة تضاعف الدهشة

كشف متحف الغموض دبي، الموقع المثالي لالتقاط أجمل الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، عن أربع تجارب غموض جديدة وفريدة من نوعها. ويقع المتحف ضمن مشروع السيف، الذي شيدته شركة مراس العقارية في عام 2018 على ضفاف خور دبي.

وتم إضافة المعارض كجزء من عملية تحديث المتحف، الذي استقبل خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 ألف زائر. ويستقطب المتحف الزوار من جميع الأعمار والاهتمامات لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة والأصدقاء.

وتشمل الأقسام الجديدة للمتحف غرفة التناظر، وهي غرفة نصفها مرئي، لكن تبدو كغرفة كاملة، حيث يتوهّم الزائر، الذي يقف في المنتصف، بأن الغرفة كاملة بفضل انعكاس المرآة المركزية،

والبئر اللامتناهي المؤلف من جزأين، يتّصل الأول بالأرض والآخر بالسقف.

أما الحلقات الخادعة، فهي عبارة عن ثلاث حلقات متصلة بزاوية ومثبتة على قاعدة دوارة، مما يوهم الزوار بأنهم يطوفون بحريّة فوق بعضهم بعضاً.