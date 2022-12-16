منال بنت محمد توجه ببدء العمل لتنظيم منتدى المرأة العالمي 2024

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الرابع لعام 2022، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمبادرات والمشروعات المستقبلية.

حضر الاجتماع كل من هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وهدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

رؤية محمد بن راشد

وقالت منى المري إن الربع الأخير من عام 2022 كان حافلاً بالكثير من المبادرات والمشروعات، في إطار دور والتزام المؤسسة بدعم المرأة مهنياً واجتماعياً واقتصادياً، مع تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وهو ما تمت ترجمته في المحاور والمرتكزات الرئيسة للخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2023-2027 التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، والتي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي التنافسية.

منتدى المرأة العالمي 2024

وقالت إن المؤسسة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدأت العمل على مشروع تنظيم «منتدى المرأة العالمي 2024»، بعد النجاح الكبير لنسخة 2020 التي عقدت تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة وحضور أكثر من 3000 شخص من 87 دولة على مدى يومين، وشهدت تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية، تحدث فيها أكثر من 100 مسؤول وقائد ملهم وصانع تأثير من الجنسين، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة عالمية ملهمة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون الدولي، ومضافرة الجهود وتنسيق البرامج والمبادرات التي تمنح مساحة أرحب للمرأة للمشاركة إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم والسلام والرخاء للجميع، مؤكدةً حرص سمو الشيخة منال بنت محمد على أن يعكس شعار وموضوعات الدورة الجديدة للمنتدى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في دعم المرأة، وتلبية تطلعاتها المستقبلية حول العالم، وهو ما سيتم العمل عليه خلال جلسات العصف الذهني لفريق عمل المؤسسة في الفترة المقبلة.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أبرز المبادرات التي نفذتها المؤسسة أخيراً، ومنها إطلاق الدورة الثانية الثانية من برنامج الإرشاد المهني (Yes Mentorship program)، الدورة الجديدة لبرنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، وغيرها الكثير من المبادرات.

منى المري:

• «المنتدى منصة ملهمة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الدولي لتعزيز مشاركة المرأة».

• أنشطة متميزة لنادي دبي للسيدات تلبي الاحتياجات الرياضية والصحية والاجتماعية والثقافية للمرأة.