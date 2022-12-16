جبال الإمارات.. مقصد الآلاف بحثاً عن مغامرات فوق السحاب

ببرها وبحرها وسمائها، تستقطب دولة الإمارات بمناطقها المتنوعة الزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة، للاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة وسط طبيعتها الخلابة والتعرف على أبرز معالمها التراثية والتاريخية، والاستفادة من قائمة الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والترفيهية، لتتحول أرض أسعد شعب إلى وجهة سياحية مفضّلة، ذات هوية وطنية موحدة.

وتعد جبال الإمارات عامل جذب أساسي للسياح والزائرين ومحبي المغامرات في الطبيعة، حيث تضم الدولة سلسلة من الجبال الطبيعية الصخرية منها والترابية والصحراوية، لتشكل عنصراً سياحياً بارزاً لمحبي صعود القمم والمغامرة والأمل، واستكشاف الطبيعة وخباياها من زوايا مختلفة، خصوصاً أن الجبال تشكل نسبة 2.6% من مساحة دولة الإمارات، وتمتد على مسافة 155 كيلومتراً من بحر عُمان شرقاً إلى الخليج العربي غرباً.

تمتلك جبال الإمارات تنوعاً كبيراً في الحياة البرية وأنواع الأشجار والصخور وأشكال الأودية والممرات والكهوف ودرجات الانحدار والتداخل مع البحر، ما يمنحها جاذبية خاصة لعشاق المغامرات، والباحثين عن استراحة فوق القمم التي تحتضن بعضها المنتجعات وأماكن الترفيه والبنية التحتية الراقية.

جبل جيس.. قمة فوق السحاب

جبل جيس هو أعلى جبل في دولة الإمارات، وبارتفاعه البالغ 1934 متراً فوق سطح البحر، يعانق بقممه الشاهقة السحاب، ويمنح زواره إطلالة فريدة مقدّماً لهم ملاذاً مليئاً بالحماس والتشويق لعشّاق المغامرات في الهواء الطلق والرحلات الاستكشافية بين أحضان الطبيعة، بعيداً عن ضجيج المدينة وضغوط الحياة.

يعتبر جبل جيس، وجهة سياحية رئيسة في إمارة رأس الخيمة، ويستقطب آلاف الزائرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، لاعتدال درجات الحرارة على قممه على مدار السنة، كما أنه يتمتع بمرافق سياحية فريدة، أبرزها «جيس أدفينتشر بارك»، و«جيس فلايت» وهو أطول مسار انزلاقي في العالم بـ2.83 كيلومتر، وعلى ارتفاع 1680 متراً فوق سطح البحر، إضافة إلى منتجعات وفنادق ومطاعم على ارتفاعات شاهقة.

جبل حفيت.. متحف طبيعي

يعتبر جبل حفيت من أهم المواقع السياحية في منطقة العين، فهو أعلى قمة جبلية في إمارة أبوظبي بارتفاع 1249 متراً، ويضم آثاراً ترجع إلى 5000 عام.

وتعد الرحلة إلى قمة الجبل الشاهقة، تجربة لا تنسى.

جبال حتا.. حكاية الماء العذب

تتمتع جبال منطقة حتا في إمارة دبي، بجمال خاص، فهي تضم كنوزاً طبيعية أخاذة، وقمماً شاهقة أعلاها قمة جبل أم النسور على ارتفاع 1300 متر.

وتضم جبال حتا منتجعات عصرية وأماكن ترفيه، ويتمتع سد حتا بشهرة كبيرة في الإمارات ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء الدولة، حيث يجتذب محبي الرياضات المائية مثل ركوب الدراجات المائية وقوارب «الكاياك».

جبال مصفوت

تتميز منطقة مصفوت في إمارة عجمان، بمكانة خاصة في السياحة الداخلية، فهي تمتلك إضافة إلى الأراضي الخصبة والمساحات الخضراء، جبالاً شاهقة.

وتتمتع منطقة مصفوت بمنحدرات صخرية تجتذب عشاق الرياضة ومحبي استكشاف الأودية والمسالك الطبيعية الوعرة.

جبال مسافي.. سحر المدرجات الخضراء تحظى منطقة مسافي في الفجيرة بإقبال لافت من السياح لتنوع تضاريسها الجبلية، ما جعل منها وجهة رئيسة لمحبي الطبيعة وهواة المغامرة. وتشكل الجبال الجزء الأكبر من مساحة مسافي، وتكتسب سحراً خاصاً خلال فصل الشتاء. وتعد الجبال في منطقة مسافي متحفاً طبيعياً نظراً لما تحتويه من أنواع مختلفة من المكونات الجيولوجية، وتكثر العيون والأفلاج في مسافي، وتبدو المدرجات الخضراء على سفوح جبالها أشبه بلوحة بديعة.

وتشكل حملة «أجمل شتاء في العالم» فرصة مثالية للإضاءة على التنوع البيئي والجغرافي الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة.

• جبال الإمارات تمتلك تنوعاً كبيراً في التضاريس والحياة البرية وأنواع الأشجار.



• جبل جيس يمنح زواره إطلالة فريدة على المساحات الخضراء والأودية.

• الصعود إلى قمة جبل حفيت تجربة لا تنسى على طريق عصري متعرج.