فيكتوريا بيكهام: أمّ نموذجية ومصممة أزياء وامرأة مشهورة

بعد مشاركتها في أسابيع الموضة في نيويورك ولندن، وإثر توقفها لأكثر من سنتين عن تقديم العروض، ظهرت البريطانية فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة الباريسي، أخيراً، وقال رالف توليدانو، وهو رئيس مجلس إدارة «شركة فيكتوريا بيكهام المحدودة» والرئيس السابق لاتحاد الأزياء الراقية والموضة، «نحن مستعدون للانتقال إلى ملعب الكبار».

ومن المعروف أن تجربة المشاركة في أسابيع الموضة «ذات الدلالة التجارية الأكبر» في نيويورك ولندن «مهمة»، لكن تجربة باريس تعطي شهرة أوسع و«تثبت صحة العلامات التجارية التي لها هوية إبداعية حقيقية»، بحسب الأستاذ في معهد الأزياء الفرنسي بنجامان سيميناور.

وفي باريس، أسرّت فيكتوريا بيكهام النجمة البالغة 48 عاماً، والتي يضم حسابها على إنستغرام 30 مليون متابع، أنها تشعر وكأنها «سمكة صغيرة في المحيط»، وقالت إنها تحلم بالوصول إلى مستوى المصمم الفرنسي جاكموس.

ومن خلال مهاراتها المتعددة، تملك زوجة ديفيد بيكهام والأم لأربعة أطفال، ما يكفي من الصفات لإغراء باريس، حيث تستعرض أكبر الدور اليابانية والبريطانية والأميركية تصاميمها، إلى جانب كبار المصممين الفرنسيين والشباب.

وقال رالف توليدانو «إنها امرأة تتحدث إلى النساء بملابس إبداعية ومرغوبة في الوقت عينه، بما يعكس صورة فيكتوريا كامرأة نشطة وأنيقة ومثيرة مع لمسة بريطانية»

وأضاف «إنها أمّ نموذجية للبعض، ولآخرين هي رائدة أعمال، ولغيرهم هي فنانة ومصممة أزياء وامرأة مشهورة».