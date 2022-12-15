3 دببة قتلت مربّيها.. والشرطة الكورية تعدمها في مكان الحادث

عثرت الشرطة في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية على زوجين قتيلين بعد تعرضهما لهجوم من قبل 3 دببة سوداء هربت من مزرعة، بحسب مسؤولين في البلاد.

وأفادت "روسيا اليوم" نقلا عن المسؤولين بأنه عُثر على جثتي زوجين في الستينيات من العمر، كانا يديران مزرعة للدببة على بعد 307 كيلومترات جنوب شرق العاصمة سيئول.

وقالت إن الابنة أبلغت السلطات التي توجهت إلى المكان وعثرت على اثنين من الدببة الآسيوية السوداء خارج المزرعة وواحد بداخلها، وأطلقت النار على الدببة في مكان الحادث.