«لحظات أبوظبي».. تنشر البهجة في «مصفح»

نجحت مبادرة «لحظات أبوظبي» في خلق أجواء مليئة بالمرح والترفيه في منطقة «مصفح»، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتحديات والمسابقات المليئة بالمرح التي بثت البهجة في نفوس أكثر من 22 ألف زائر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وشارك وكيل دائرة تنمية المجتمع المهندس حمد علي الظاهري، خلال زيارته موقع الفعاليات في «مصفح»، الجمهور، الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تعمل على تعزيز قيم المشاركة والتلاحم المجتمعي والاندماج بين كل شرائح وأطياف مجتمع الإمارة، عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة.

وقال الظاهري: «يعد استقطاب عدد كبير من الجمهور لحضور (لحظات أبوظبي) في منطقة مصفح تحقيقاً لأهداف المبادرة في تعزيز التلاحم المجتمعي عبر إقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة في مكان واحد لخلق ذكريات لا تنسى للجميع»، مشيراً إلى أن «المبادرة تنقلت في العديد من المواقع ضمن إمارة أبوظبي بهدف إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع وتعزيز أهدافها».

وأضاف: «يمتاز مجتمع دولة الإمارات بتفرده وتميزه لتنوع الجنسيات التي تعيش على أرضه من نحو 200 جنسية حول العالم بتلاحم، الأمر الذي تعد معه مُبادرة أبوظبي منصة مثالية لتشجيع أفراد المجتمع على إقامة روابط هادفة وطويلة الأمد قائمة على التسامح بما يعزز من التلاحم المجتمعي، ويقوي العلاقات المجتمعية ويزيد من تماسكها».

• 146 ألف زائر استقطبتهم المبادرة التي تنقلت بين وجهات عدة.