تجربة سينمائية جديدة في دبي.. بعد غروب الشمس

أعلنت روكسي سينما عن افتتاح شاشتها السينمائية الجديدة في الهواء الطلق على سطح غاليريا مول البرشاء، لتقدم لعشاق الفن السابع والترفيه هذا الشتاء وجهة جديدة لمتابعة أروع الأفلام السينمائية والأحداث الرياضية وسط المناظر الجميلة المحيطة بالمكان.

وتستقبل روكسي سينما الخارجية زوارها طوال فصل الشتاء، لتقدم مجموعة من العروض التي تناسب مختلف فئات الجمهور، إذ ستبدأ السينما ببث عرضين كل ليلة مع غروب الشمس، كما سيكون هناك عرض إضافي مخصص للأطفال والعائلات في نهاية كل أسبوع، بما في ذلك عروض خاصة لأفلام أعياد الميلاد.

وستقدم السينما أيضاً لعشاق كرة القدم جميع مباريات كأس العالم الرئيسة، ما يمنح جمهور الساحرة المستديرة فرصة لتشجيع فرقهم المفضلة، والاستمتاع بأجواء فريدة من نوعها بصحبة الأهل والأصدقاء.

وستعرض سينما روكسي الخارجية باقة من أحدث أفلام هوليوود، وبوليوود، والأفلام العربية بدرجة وضوح عالية، بفضل أحدث أجهزة العرض الضوئي بالليزر، وتقنيات الصوت فائقة الوضوح من «دولبي أتموس».