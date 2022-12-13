«لنحيا».. عطاء الإمارات لا يتوقف في مكافحة السرطان

صفحة أخرى من سجل المبادرات المعطاءة طوتها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» لإثراء جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم المصابين بالسرطان بكل الأشكال الممكنة، مع مغادرة الأطفال وعائلاتهم لخيم الورش الفنية ومنطقة الألعاب في متنزه كشيشة بضاحية الرحمانية في الشارقة، بعد اختتام مسيرة «لنحيا» الرياضية لفعالياتها التوعوية، والرياضية، والترفيهية، بحضور 2500 شخص من المشاركين والمتطوعين، طوال يومين ولمدة 24 ساعة كاملة دون انقطاع، كأسرة واحدة.

وانعكس خليط من المشاعر الإيجابية على محاربي السرطان، ممن جاءوا للمشاركة في مسيرة «لنحيا» مع أحبائهم وأفراد عائلاتهم، انطلاقاً من الروح المعنوية العالية التي عمت مختلف المتطوعين الذين راوحت أعمارهم بين الطلاب وأصحاب الخبرة في ممارسة التطوع لوقت طويل في مختلف المناسبات والأحداث الكبرى، إضافة إلى العديد من طواقم العمل القادمين من أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة، تعاونت مع «أصدقاء مرضى السرطان» لإنجاح النسخة العربية من أكبر فعالية لدعم مرضى السرطان في العالم.