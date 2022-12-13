جوائز مهرجان دبي للتسوق.. «استمتع بالبريق واربح 25 كغ ذهب»

أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات، حملتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، والتي ستتيح لمحبي الذهب فرصة الفوز من خلال الحملة الممتدة لستة أسابيع.

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في أي من متاجر المجوهرات المشاركة بفرصة المشاركة في سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات وربح ¼ كيلوغرام من الذهب. وسيتم اختيار أربعة فائزين كل يومين، وخلال الحملة سيمنح 25 كيلوغراماً من الذهب لـ100 رابح.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله: «لدينا في المجموعة رؤية لتعزيز مكانة دبي وجهة العالم للمجوهرات. فعلى مدار العام، أطلقنا عدداً من الحملات الترويجية التي نظمت خصيصاً لمنح عملائنا تجربة تسوق فريدة. وهذا العام أطلقنا حملة خلال مهرجان دبي للتسوق، ونحن على ثقة بأنها ستجذب العملاء وتمنحهم فرصة لربح جوائز كبرى، كما تسهم هذه الحملة في تعزيز قطاع التجزئة في الإمارة».

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة، ليلى سهيل: «دائماً ما كانت جوائز الذهب هي أساس حملتنا الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق، وحققت الحملة نجاحاً كبيراً منذ طرحها لأول مرة. ومتحمسون للغاية للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق هذا العام من خلال حملة «استمتع بالبريق واربح 25 كغ ذهب»، تمنح هذه الحملة متاجر المجوهرات المشاركة الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم، كما تمنح العملاء فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الحصرية بالإضافة إلى ربح جوائز كبرى. هدفنا في مجموعة دبي للمجوهرات هو الارتقاء بصناعة المجوهرات بأكملها ومع هذه الحملة، نحن نسير على طريقنا لتحقيق ذلك».

وعند شراء مجوهرات من الذهب بـ500 درهم، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة، وسيتم تقديم قسيمتي سحب مع كل عملية شراء للمجوهرات من الألماس واللؤلؤ بـ500 درهم. وتمنح كل تذكرة سحب للعملاء فرصة للفوز ابتداءً من 15 الجاري حتى 29 يناير المقبل. ويسري العرض في أكثر من 235 متجر مجوهرات مشاركاً في حملة مجموعة دبي للمجوهرات.