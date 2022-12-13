محمد صلاح يشارك أبطال «راشد لأصحاب الهمم» شغف كرة القدم

أشاد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بمستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم، وذلك خلال زيارته إلى مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث كان في استقباله نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي مؤسس مركز راشد لأصحاب الهمم، أحمد هاشم خوري، والمدير العام، مريم عثمان، وعدد من طلبة المركز والمعلمين ومديري الأقسام.

وخلال زيارته جال محمد صلاح بين أقسام المركز وفصوله المختلفة، واطلع على ما يمتلكه المركز من إمكانيات وبرامج تأهيلية وعلاجية، كما زار صلاح غرفة الموسيقى والدراما الحركية وقاعات المركز الرياضية، واستمع إلى شرح حول طرق العلاج بالرياضة المقدمة للطلبة، وتابع أيضاً مجموعة من أنشطة الطلبة، واستعرض معهم مهاراتهم الرياضية، وشاركهم اللعب خلال مباراة لكرة القدم.

وفي نهاية الزيارة، قام أحمد خوري بتكريم اللاعب محمد صلاح، ومنحه درع المركز التذكارية تقديراً له على زيارته وتفاعله وإحساسه العميق بالمسؤولية المجتمعية. كما قام صلاح بتقديم قميص فريق ليفربول يحمل توقيعه هدية منه لأطفال المركز.

يذكر أن اللاعب محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الإنجليزي في بطولة «كأس سوبر دبي 2022» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع طيران الإمارات ومجلس دبي الرياضي ونادي النصر الرياضي، وتقام مبارياتها في استاد آل مكتوم خلال الفترة من 8 حتى 16 ديسمبر 2022.