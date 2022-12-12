لبنان..رصاصة في الرأس بسبب خلاف على «أفضلية المرور»

في حادثة هزت لبنان تعرض شاب لطلق ناري في رأسه، بعد إشكال مع أحد الأشخاص على أفضلية المرور في منطقة الزاهرية في مدينة طرابلس.

وكشف مراسل قناة الجديد اللبنانية، أن الحادث وقع عند احد التقاطعات المرورية وسط المدينة بعد خلاف بين قائدي سيارتين على أحقية المرور فما كان من قائد إحدى السيارات إلا أن أشهر سلاحة واطلق النار على رأس الشاب قبل ان يفر الى جهة مجهولة، وتم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى الاسلامي وهو في حالٍ صحية حرجة، وتتولى الجهات الامنية البحث عن الجاني بناء على وصف والمعلومات التي ادلى بها الشهود الذين تواجوا في المكان وقت الحادثة.