سكان قرية بلجيكية يربحون جائزة «اليورو مليون»

حصدت مجموعة من القرويين المحظوظين جائزة "يورو مليون" الشهيرة بعد تشكيل نقابة معًا لشراء بطاقات اليانصيب.

وكان سكان أولمين البالغ عددهم 165، في مقاطعة أنتويرب البلجيكية، الذين شاركوا في اليانصيب، سعداء للغاية عندما علموا أنهم ربحوا ما مجموعه 142 مليون يورو بحصة تصل قيمتها إلى 860 ألف يورو لكل منهم.

وكانت المجموعة قد أبرمت اتفاقًا لمشاركة أرباحها بعد أن دفعت بالتساوي وحصلت على تذاكرها من نفس بائعي الصحف، المسماة De Pershoek، أو The Press Corner باللغة الإنجليزية.

وقالت المتحدثة باسم اليانصيب الوطني جوك فيرموير لوسائل إعلام محلية: «لقد لعبوا جميعًا معًا من نفس بائع الصحف في أولمن، حيث استثمر كل منهم 15 يورو،»ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها De Pershoek هذا النوع من مجموع الرهان، لكنها المرة الأولى التي يفوزون فيها بهذا القدر.

وقال ويم فان بروخوفن، صاحب محلات بيع الصحف الفائزة، للإذاعة البلجيكية إن العديد من زبائنه لم يصدقوا بعد الفوز.

وكان هناك أكثر من 27 مليون مشاركة تم شراؤها من أجل السحب، لكن حالة واحدة فقط طابقت خط الفوز الكاملة" وبالتالي حصلت على الجائزة الكاملة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل نقابة لحسب اليانصيب، حيث يتشارك السكان معًا لزيادة فرصهم في الفوز بالجائزة الكبرى - لكن هذا لا يتم دائمًا كما هو مخطط له.