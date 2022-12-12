حكايات تتوهج تحت سماء دبي

تحت سماء دبي ونجومها التي تتوهج في محمية المرموم الصحراوية، وصل مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الليلة قبل الماضية إلى عرضه الأخير، بعد أن أبهرت نسخته الثانية عشاق «الفن السابع» بـ27 فيلماً، قدمت للجمهور ومحبي السينما قصصاً عربية وإنسانية متنوعة، بأساليب ورؤى مبتكرة ممتعة.

وعلى مدار ثلاث ليال تحولت المحمية إلى قاعة سينما فريدة من نوعها، إذ صفت المقاعد وكذلك الوسائد على رمال الصحراء، ونصبت الشاشات الكبيرة لتعرض أفلاماً طويلة وقصيرة لمبدعين من داخل الدولة وخارجها.