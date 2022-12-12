القرية العالمية.. خيارات هدايا من الشرق والغرب

تقدم القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق، لضيوفها خيارات متنوعة وواسعة للتسوق، والتي تناسب جميع الأذواق والمناسبات في موسم الأعياد، من خلال ما يزيد على 3500 منفذ للبيع لمساعدة الضيوف على التخلص من عناء العثور على الهدايا أو المستلزمات الخاصة بالأعياد أو العروض المميزة، وتتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بموسم الأعياد والاحتفالات.

ويوفر «جناح الأمريكيتين» في القرية العالمية للذين يتطلعون إلى شراء هدية لشخص عزيز عليهم، ويرغبون في إضفاء طابع خاص عليها خيارات متعددة في هذا المجال، إذ يمكن للضيوف إضافة اسم ذلك الشخص على وشاح أنيق، أو تصميم حقيبة سفر فريدة. كما يمكن للمتسوقين الحصول على تمثال شخصيّ مُصمم حسب الطلب؛ مستوحى من صورة لشريك أو صديق أو أحد أفراد الأسرة أو حتى زميل العمل، أو يمكنهم التوجه إلى جناح إيران لنسج صورة في منتهى الروعة لشخص عزيز باستخدام الخيوط.

تصاميم فريدة

وتزخر القرية العالمية بمنافذ متنوّعة للأزياء والإكسسوارات التي تلبي جميع أذواق عشاق الموضة والإكسسوارات والقطع الفنية الفريدة من نوعها، والتي تضفي على الملابس أناقة ساحرة، بما في ذلك «طريق آسيا»، المكان المثالي للحصول على خيارات لا حصر لها مثل حقائب القش الجميلة المصنوعة في فيتنام وبالي، وجناح لبنان الغني بحقائب اليد النسائية ذات التصميمات الفريدة، والمرصّعة بأنواع مختلفة من المعادن والأحجار. وجناح مصر الذي يقدم لضيوفه مجموعات مميزة من الأقراط والحليّ المميزة.

كما تقدم القرية العالمية لعشاق الشاي خيارات متنوعة لأجمل أطقم الشاي، في جناح فلسطين الذي يزخر بمختلف أصناف أطقم الشاي النحاسية المصنوعة يدوياً، وكذلك جناح روسيا الذي يعرض أطقم شاي فريدة الصنع، وجناح عُمان الذي يعجّ بأطقم الشاي التقليدية من مختلف الأحجام. بينما يقدم جناح الصين تشكيلة من الشاي المجفف على اختلاف أنواعه. وللراغبين في الحصول على أطقم شاي مميزة، يقدم جناح روسيا أيضاً أطقم شاي مصنوعة يدوياً، من الخزف الذي يعمل على صناعته مباشرة أكثر من خمسة حرفيين متمرسين في هذا الفن، وكل منهم مسؤول عن صناعة أطقم بتصاميم ومواد مختلفة.

المكان الدافئ

المنزل هو المكان الدافئ الذي يجتمع تحت سقفه الأهل والأصحاب.. وإذا كنتم تبحثون عن هدية مناسبة لعشاق الديكور، فاتجهوا إلى جناح إيران حيث ستجدون أجود أنوع السجاد الحريري. وكذلك السجاد المنسوج بجميع الأشكال والألوان في جناح سورية. ويمكن للمتسوقين الحصول على أصص للنباتات وطاولات وأكواب فريدة وغير ذلك الكثير في جناح الهند، الذي يغلب على مقتنياته الطابع التراثي والريفي الهندي. ولمحبي قضاء أوقات ممتعة في استقبال الضيوف وإضافة لمسات ذات ذوق رفيع على المائدة، توفر القرية العالمية خيارات عديدة مثل فانيليا مدغشقر من جناح إفريقيا، والأواني الزجاجية ذات التصاميم الجميلة في جناح أوروبا، وأوعية الطاجن التقليدي في جناح المغرب.

عشاق المقتنيات

تعدّ القرية العالمية وجهة مثالية للتسوق لمختلف الأذواق، بمن فيهم هواة جمع التحف والمقتنيات الفريدة والألعاب، الذين سيجدون ضالتهم في جناح اليابان، إذ سيتمكنون من اقتناء مجموعة كبيرة من ألعاب الرسوم المتحركة أو مجسمات ألعاب «فونكو بوبس» المفضلة للصغار والكبار.

ومع خيارات الهدايا من جميع أنحاء العالم والقطع الفريدة والمجموعات المحدودة والحرف اليدوية التي تناسب كل ميزانية، يمكن للضيوف التأكد من جعل هداياهم في موسم الأعياد مميزة للغاية، مع خيارات لا حصر لها في مكان واحد، تجعل التسوق هذا الموسم سهلاً جداً للجميع.