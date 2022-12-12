متحف المستقبل يفوز بجائزة عالمية

حاز متحف المستقبل جائزة عالمية تقديراً لتصميمه المبتكر الذي يتيح وصول الفئات كافة إلى مرافقه، تجسيداً لرؤيته لمستقبل دامج للجميع.

وفاز المتحف بجائزة روي إل. شيفر ليدينغ إيدج، المعروفة باسم «إيدجي» التي تقدمها جمعية مراكز العلوم والتكنولوجيا العالمية، عن فئة ممارسات الأعمال، ضمن حفل جوائز إيدجي الافتراضي الذي نظمته الجمعية العالمية أخيراً.

وقال نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل ماجد المنصوري: «تعكس الجائزة الجهود المستمرة للمتحف في جعل تجارب المستقبل في متناول الجميع من زوار المتحف. فنحن نقوم على مبدأ إمكانية تقديم كل فرد مساهمة مهمة في تصميم المستقبل وتنفيذه. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن المستقبل الذي يصنع بمساهمات كل شرائح المجتمع يلبي احتياجات جميع أفراده».

وأضاف: «يوفر المتحف بيئة دامجة ومنصة شاملة تمكّن العقول المبدعة وتربطها مع العالم. ويشكل الشمول والتنوع جزءاً من المكونات الأساسية لعمل المتحف على تصميم واختبار المفاهيم المستقبلية بالتعاون مع شركائه، لما فيه تحفيز حراك فكري عملي يستكشف الفرص ويستشرف التحولات المستقبلية في القطاعات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية».

وتتمثل قيم الشمول والتنوع في صميم تجارب المتحف المختلفة، فعلى سبيل المثال يحفز معرض أبطال المستقبل عقول النشء نحو التوصل إلى اكتشافات جديدة حول أنفسهم والعالم المحيط بهم. ويركز على قدرة كل شخص على المساهمة في صناعة المستقبل، بغض النظر عن سنّه، أو خلفيته أو قدراته البدنية والفكرية.