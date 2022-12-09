"براند دبي" يدعم مشاركة أعضاء "بكل فخر من دبي" في مهرجان "المرموم.. فيلم في الصحراء"

من خلال شراكة جمعت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" في فعاليات مهرجان "المرموم.. فيلم في الصحراء" الذي تستمر أعمال نسخته الثانية حتى 11 ديسمبر الجاري في محمية المرموم في دبي، حيث تهدف المشاركة إلى استعراض قصص نجاح مشاريع ناشئة انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة سيكون بإمكان جمهور المهرجان الاستمتاع بها خلال متابعتهم لفعالياته.

ويضم " بكل فخر من دبي ماركت" مشاركة 14 مشروعاً ناشئاً تأسسوا في دبي، حيث سيقدمون على هامش فعاليات المهرجان، أفضل المأكولات والحلويات كذلك والمشروبات بما في ذلك أطيب نكهات القهوة التي تميزوا بها، فيما يخدم الماركت أكثر من هدف، أولها دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو والتعريف بما تقدمه من منتجات ذات جودة عالمية، فضلاً عن إضفاء المزيد من أجواء البهجة على هذا الحدث الثقافي المهم الذي يهدف إلى تعزيز المشهد السينمائي المحلي ودعم ورعاية أصحاب المواهب الإبداعية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأعربت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي، عن خالص الامتنان لهيئة الثقافة والفنون في دبي لإتاحة الفرصة أمام مجموعة من أعضاء "بكل فخر من دبي"، المبادرة التي أطلقها براند دبي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والناشئة التي تأسست في دبي وتميزت في مجالات متعددة، للمشاركة في المهرجان، وأن يكونوا حاضرين بمنتجاتهم في هذا الحدث الثقافي الفريد، ليبرزوا من خلالها نجاحاتهم في مجال الطهي وما حققوه من إبداع وتميز فيه.

وقالت: "نسعى من خلال مهرجان "المرموم.. فيلم في الصحراء"، إلى تسليط الضوء على قصص نجاح لرواد أعمال، انطلقوا من دبي في رحلة تحقيق أحلامهم والتي تمكنوا بالفعل من تحويلها إلى إنجازات تساندها المبادرة لتمكينها من مواصلة طريق النجاح.. ويسعدنا أن تكون هذه المشاركة هي الأولى خارج نطاق الفعاليات التي ينظمها براند دبي، وبما يعين أعضاء "بكل فخر من دبي" المشاركين في المهرجان على زيادة مساحة التعريف بمنتجاتهم ومن ثم توسيع دائرة عملائهم".

ويضم "بكل فخر من دبي ماركت" المشاريع: " جراين، "ماست"، "براكات"، "ورك باي"، "سادل"، "دوكاف"، "أووث كافيه"، "ميرزام"، "شي بيرجر"، "تو ذا موون أند باك"، "شاي أند كو"، "ميني باربيكيو"، "ج.و.ا.ت برجر"، و"تريبل".

بكل فخر من دبي

أطلق "براند دبي" مبادرة "بكل فخر من دبي" قبل سنوات بهدف إلقاء الضوء على قصص نجاح مجموعة من المشاريع والأعمال الصغيرة التي نشأت وتأسست في دبي، حيث تعكس تلك القصص طبيعة دبي كمدينة حاضنة للإبداع والأفكار المبتكرة وأصحاب الطموحات الكبيرة الذين يجدون في بيئتها الداعمة للأعمال الخيار الأمثل للانطلاق في رحلة نجاح تسعى المبادرة إلى مساندتهم فيها وتمكينهم من تحقيق ما يرجونه من نجاح وتميز في العديد من المجالات.

يُذكر أن مهرجان "المرموم .. فيلم في الصحراء"، المفتوح بالمجان للجمهور، يضم عرض 27 فيلماً روائياً علاوة على 23 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، سعياً إلى دعم المواهب السينمائية المحلية والخليجية، وتشجيع صناعة السينما في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بصورة عامة، فضلاً عن الاحتفاء بالموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات وما تتمتع به من ثراء وتنوع بيئي يتجسد في منطقة المرموم، بما تضمه من شواهد تاريخية من أهمها منطقة "ساروق الحديد" التاريخية التي تعود إلى العصر الحديدي، إلى جانب التنوع الكبير للحياة الفطرية في محمية المرموم التي تعد أكبر محمية غير مسوّرة في دولة الإمارات، وتشكل نحو 10% من المساحة الإجمالية لإمارة دبي.