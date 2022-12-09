نوبة سعال تكلف امراة 4 من أضلاعها

ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، أن امرأة في الصين أصيبت بنوبة سعال بعد تناولها طعام حار، فانتهى الأمر بكسور في ضلوعها

وكانت المرأة في شنغهاي، ولقبها هوانغ، تعاني من نوبة سعال وسمعت صوت طقطقة حاد يخرج من صدرها، لكنها لم تعتقد أن هناك شيئًا خطأ في البداية، ولكن بعد أيام قليلة شعرت بألم أثناء التنفس والتحدث.

وبعد الفحص بالأشعة المقطعية، أخبرها الأطباء أن 4 كم اضلاعها مكسورة وأنها بحاجة إلى لف الضمادات حول خصرها لمدة شهر بينما تلتئم الأضلاع.

وذكر التقرير أن الأطباء أخبروها أن سبب كسر ضلوعها بسبب السعال الناتج عن وجبتها الحادة يعود لانخفاض وزن جسمها بشكل غير صحي.

وقال الأطباء أن القفص الصدري لدى مرئي من شدة نحولها، وأن الجزء العلوي من جسمها نحيف بشكل خاص حيث تزن 57 كجم وطولها حوالي متر ونصف المتر.

وقال طبيب لم يكشف عن اسمه للسيدة هوانغ، «يمكن رؤية أضلاعك بوضوح تحت جلدك. لا توجد عضلة تدعم العظام، لذلك من السهل أن تتكسر ضلوعك عند السعال».