الأردن: وضع 20 ألف دينار في "الزبالة" واتصل يستغيث بالبلدية

وضع مسؤول في "مركز تسوق" في الأردن مبلغا ضخماً من المال في حاوية النفايات عن طريق الخطأ، لكن جهود البلدية استطاعت استعادته خلال ساعة واحدة.

وفي التفاصيل أن رئيس قسم المحاسبة في أحد المولات في العاصمة الأردنية اتصل مستغيثاً بشعبة النظافة التابعة لبلدية عمّان، قائلاً أن عاملة النظافة قامت عن طريق الخطأ، بوضع كيس أسود يحتوي على مبلغ 20 ألف دينار (أكثر من 28 ألف دولار) في حاوية النفايات، ظنًا منها أنه كيس زبالة.

وعلى وجه السرعة، قامت البلدية، بالاتصال بسائق الطاحنة التي نقلت النفايات من المول، كي لا تصل إلى المكبّ، وتصبح عندها عملية العثور على المبلغ شبه مستحيلة.

وجرى تفريغ حمولة الطاحنة بالكامل والتي تصل الى تسعة أطنان من النفايات، في ساحة سوق شعبي (سوق السبت في القويسمة)، حيث قام ثلاثة عمال نظافة تابعين للبلدية بالبحث والتنقيب، بحضور صاحب المول وموظفيه، وقوة أمنية.

وأثمرت جهود البحث المضني عن العثور على كيس النقود بعد نحو نصف ساعة من العمل، حيث استلم صاحب المول المبلغ، وقدم مكافأة لعامل النظافة 10 دنانير (14 دولار).