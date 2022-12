مهرجان دبي للتسوق يعود بأجندة حافلة بأفضل عروض التسوّق والجوائز والفعاليات الترفيهية

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق التي ستنطلق فعالياتها في 15 ديسمبر 2022 وتستمر حتى 29 يناير 2023، حيث سيكون سكان وزوار دبي، من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة والجوائز القيّمة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بتجربة أحد أفضل احتفالات السنة الجديدة في العالم، بالإضافة إلى خوض تجارب متنوعة من أبرزها المأكولات الفريدة والسحوبات الضخمة والعروض القيمة التي توفرها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وكذلك حضور الحفلات الموسيقية والعروض الحية لنجوم الفن من المنطقة والعالم، إلى جانب حضور فعاليات وأنشطة متنوعة في أهم مراكز التسوق والأسواق الخارجية والمهرجانات والوجهات المطلة على الشاطئ.

كما يتضمن المهرجان عودة عروض الألعاب النارية المفضلة للجميع، إضافة إلى عروض "الدرون" الضوئية المذهلة. ونظراً لشعبيتها الكبيرة في فعاليات المهرجان، تعود فعالية "نغمات دبي" أيضاً، حيث تقدم عشرة أيام من الموسيقى والترفيه مع عروض حية لبعض المواهب المحلية الأكثر شهرة في المنطقة. ولأول مرة في المهرجان، يُقام مهرجان كور يونيتي للتخييم في حتا، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي خلال العطلة الأسبوعية في أجواء مليئة بالمرح والمغامرة والنشاط.



جاء الإعلان عن فعاليات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم (الخميس) في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات، وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، وكلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.وقال أحمد الخاجة: "يتجدد مهرجان دبي للتسوق كل عام ليقدم تجارب مميزة لسكان وزوار دبي. وقد قمنا خلال الدورة الثامنة والعشرين للمهرجان بإعداد جدول حافل بالفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي ستُقام في جميع أنحاء المدينة، وكذلك تقديم عروض ترويجية وجوائز مميزة للمتسوقين"، وأعرب الخاجة عن شكره للشركاء من القطاعين العام والخاص لمساهمتهم في تقديم الدعم والفعاليات والأنشطة المتنوعة التي من شأنها إثراء تجربة ضيوف المهرجان من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة وبما يسهم أيضا في تشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف قائلا: "نتطلع إلى موسم آخر من تجارب مهرجان دبي للتسوق ذات المستوى العالمي وتقديم ذكريات لا تنسى للمواطنين والمقيمين والزوار، وندعو الجميع للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق لهذا العام، واستكشاف كافة روائعه وتجاربه الفريدة".

فعاليات مهرجان دبي للتسوق هذا العام

الأسبوع الافتتاحي

تنطلق الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق بحفل افتتاح مذهل يوم الجمعة 16 ديسمبر يتضمن حفلات موسيقية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة، إضافة إلى العديد من العروض الثقافية والترفيهية التي تستقطب العائلات.

الألعاب النارية

يلقى عرض الألعاب النارية الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق اقبالاً هائلاً كل عام. وسيكون الزوار على موعد مع مشاهدة عروض رائعة تضيء سماء دبي في 15 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً من مواقع مختلفة تشمل: ذا بييتش مقابل جي بي آر، وجزيرة بلو واترز، وذي بوينت، وبرج العرب، وبرواز دبي، والسيف، وخور دبي، ودبي فستيفال سيتي مول.

كما تعود عروض الألعاب النارية اليومية في مهرجان دبي للتسوق برعاية مجموعة الزرعوني بقوة لتوفر للجميع مشهدًا مشوقاً تتمازج فيه الإضاءة والصوت مع المنظر الخلاب لمعالم دبي الرائعة. وستكون العروض اليومية من 16 ديسمبر حتى 29 يناير في برج العرب، وجزيرة بلو واترز، وخور دبي، والسيف، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، في الساعة 8:30 مساءً أو 9 مساءً.

عرض طائرات الدرون الضوئية DSF Drone Light Showوالألعاب النارية

تعود فعالية طائرات الدرون الضوئية التي طال انتظارها في مهرجان دبي للتسوق هذا العام مستوحاة من عروض البيع بالتجزئة خلال المهرجان بعرضين جديدين كلياً تحت عنوان "مهرجان دبي للتسوق" و"مستقبل دبي" المستوحى من رؤية 2040. وتصاحب العرض، الذي يُعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتمتع بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة من الأغاني المؤلفة خصيصاً له. وتقام العروض مرتين يومياً خلال فترة مهرجان دبي للتسوق في الساعة 7 مساءً و10 مساءً، وذلك في ذا بييتش وجزيرة بلو وواترز مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.



وسيتمتع الزوار بمشاهدة العروض في تمام الساعة 8 مساءً و 11 مساءً في ليلة رأس السنة الجديدة. كما يمكنهم الاستمتاع بعروض الليزر من 23 حتى 24 ديسمبر ومن 13 حتى 14، وكذلك من 27 حتى 28 يناير.

تجربة تسوق فريدة

بإمكان المتسوقين خلال المهرجان الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر، حيث تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها ما بين 25 بالمئة و75 بالمئة. كما ستوفر أبرز العلامات التجارية العالمية تخفيضات لا تقبل المنافسة، وستمنح العملاء فرصة الحصول على صفقات غير مسبوقة في مراكز ووجهات التسوق في دبي.



مفاجآت يومية



تعود مفاجآت مهرجان دبي للتسوق اليومية من خلال تقديم عروض هائلة من مختلف العلامات التجارية لفترة محدودة، وسيتم الكشف عن المفاجآت اليومية قبل موعدها بـ 24 ساعة.



وأما بالنسبة لأسواق مهرجان دبي للتسوق الشهيرة، فهي تقدم خلال هذه الدورة تجارب تسوق مجتمعية في الهواء الطلق من خلال المتاجر المؤقتة. ويمكن زيارة الأسواق في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة ومنها سوق السيف في منطقة خور دبي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في المرقبات.

وتتضمن وجهة التسوق الرائدة في مهرجان دبي للتسوق "اتصالات ام أو تي بي" أكشاك الطعام والمعارض المؤقتة لبعض أفضل شركات الأطعمة والمشروبات المحلية، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية للفنانين المحليين والإقليميين. واحتفالاً بعامها العاشر، ستستكمل وجهة التسوق الرائدة نجاحاتها التي حققتها على مدار العقد الماضي بإقامة متاجر وتجارب التسوق المستوحاة من مدينة نيويورك. وتقام الفعالية في الفترة من 19 حتى 29 يناير في حي دبي للتصميم.

أفكار ومفاهيم جديدة كلياً

يقدم مهرجان دبي للتسوق متاجر 80’s دبي في لاست إكزت الخوانيج، والتي تحاكي المتاجر المؤقتة القديمة من فترة الثمانينيات والتسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وخلال الفترة من 23 ديسمبر وحتى 8 يناير، يمكن لجيل الألفية وجيل زد (مواليد الفترة 1981-2010) استعادة الذكريات من هذه الفترة من خلال رسومات الجرافيتي للفنانين المحليين، ومنطقة ألعاب الفيديو القديمة، والسيارات الكلاسيكية، وغيرها.

ويمكن للأصدقاء والعائلات حضور مهرجان كور يونيتي للتخييم في دبي، والذي يقدم ثلاثة أيام رائعة من الموسيقى والحركة والنشاط في حتّا. يجمع مهرجان التخييم بين أكثر المواهب الملهمة في مجال الصحة واللياقة. ويستمر هذا المهرجان الأول من نوعه في المنطقة في الفترة من 13 حتى 15 يناير 2023. ويمكن شراء التذاكر عبر موقع www.coreunityfest.com، بأسعار تبدأ من 199 درهماً إماراتياً للفرد.



سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات



يشجع مهرجان دبي للتسوق على اقتناء الهدايا الأنيقة، حيث تطرح مجموعة دبي للمجوهرات الكثير من العروض والجوائز على مستوى المدينة. وسيحصل المتسوقون الذين يشترون الذهب والمجوهرات من المنافذ المشاركة على فرصة لدخول السحب وأن يكونوا ضمن 100 فائز بـ 250 غراماً من الذهب لكل متسوق، أي ما يعادل 25 كغ من الذهب إجمالاً خلال المهرجان. ويحصل المتسوقون على قسيمة واحدة لدخول السحب مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها على شراء المشغولات الذهبية، وقسيمتين لدخول السحب مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها على منتجات الألماس واللؤلؤ.



سحوبات إينوك الكبرىمع كل عملية شراء بقيمة 25 درهماّ فقط في زووم، أو 50 درهمًا في أوتوبرو، أو اختيار أي من خدمات "تسجيل" يمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الدخول في سحوبات اينوك الكبرى، حيث سيتم اختيار فائز واحد محظوظ يوميًا، للفوز بـ 100,000 درهماً نقداً.



وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة نيسان باترول الجديدة كلياً ومبلغ 100,000 درهم نقداً يومياً عند شراء تذكرة من أي محطة وقود إينوك أو إيبكو مقابل 200 درهم من خلال سحوبات مهرجان دبي الكبرى..

سحب مهرجان دبي للتسوق

وتعمل مجموعة مراكز التسوق في دبي على تعزيز تجربة التسوق في المهرجان بجوائز نقدية متنوعة، حيث يمكن التسوق والفوز بجوائز تصل إلى مليون درهم في الفترة من 15 ديسمبر حتى 29 يناير.. حيث يحظى المتسوقون بفرصة الفوز في كل مرة ينفقون فيها أكثر من 200 درهم في أي من مراكز التسوق المختارة، التي تتضمن أرابيان سنتر، ومركز الغرير للتسوق، ودبي أوتليت مول، ومركز البستان، وباي أفينيو، وبوابة الخيل، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، ومركز رمرام المجتمعي، وسوق مدينة جميرا، وسنترال مول، ومركز تايمز سكوير، والبرشاء مول، والبرشاء جنوب مول، والورقاء سيتي مول، والاتحاد مول، ومركز العطار للأعمال، وسنشري مول، ودبي فستيفال بلازا.

إضافة إلى ذلك، سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالعديد من أجهزة التلفزيون والآيباد وخواتم من الألماس وأطقم من الذهب والمجوهرات، والكثير من الجوائز الأخرى مع سحب "فاتورة تسوق رابحة". ويحصل المتسوق على فرصة الفوز بجائزة من 10 جوائز كل يوم خلال الفترة من 15 حتى 25 ديسمبر عند إنفاق 500 درهم لدى أي من العلامات التجارية العشر المشاركة والتي تشمل: جمبو للالكترونيات، وشرف دي جي، مجوهرات جوهرة، و"إيروس"، و"بتر لايف" وغيرها الكثير.

ومع عودة جوائز "مليونير شير"، يمكن للمتسوقين في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة الحصول على فرص رائعة للفوز بمليون نقطة SHARE ، بالإضافة إلى متعة اقتناء العلامات التجارية والأزياء المفضلة في مهرجان دبي للتسوق. حيث يمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم ودخول السحب الأسبوعي في الفترة من 15 ديسمبر حتى 29 يناير. كما يمكن للمتسوقين عند الدفع بمحفظة SHARE أو مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق SHARE ليكونوا أحد الرابحين من أصل ستة في millionaires SHARE لكل إيصال شراء بقيمة 300 درهم أو أكثر.

أفضل صفقة خلال مهرجان دبي للتسوق لعام 2023

بإمكان المتسوقين المشاركة في أفضل صفقة لهذا العام في دبي فستيفال سيتي مول. فمع كل انفاق بقيمة 300 درهم أو أكثر على التسوق أو المأكولات أو التجارب الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوق من 15 ديسمبر حتى 29 يناير، تكون لديهم فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم.

سيتمكن المتسوقون من ربح مكافآت قيمة أسبوعياً مع برنامج مكافآت "تيكت" في مهرجان دبي للتسوق، البرنامج الأول من نوعه. من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023 ستمكنهم من الحصول على نقاط مضاعفة لدى تسوقكم من ضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية ووجهات التسوق، زوروا موقع (GetTickit.com) للاطلاع على القائمة. كما يمكن لأعضاء هذا التطبيق الفوز يومياً بالجوائز الرائعة الخاصة بوجهات الترفيه، والضيافة، والتسوق والمطاعم.



بالإضافة يمكن للأعضاء الجدد الذين انضموا إلى برنامج مكافآت "تيكت" خلال مهرجان دبي للتسوق، الحصول على فرصة للفوز بنقاط "تيكت" بقيمة 50,000 درهم أسبوعياً.



للدخول في السحب الأسبوعي كل ما عليكم فعله هو إنفاق 100 درهم على الأقل، وربط بطاقة الفيزا أو الماستر كارد إصدار الإمارات العربية المتحدة، 350,000 نقطة "تيكت" سوف يتم الفوز بها خلال مهرجان التسوق، فلا تفوتوا الفرصة. بإمكان المتسوقين تحميل تطبيق "تيكت" عبر "أب ستور" أو "جوجل بلاي".

هذا وستقدم اي ديلز أكثر من 200 سحب في مهرجان دبي للتسوق بما في ذلك سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى والجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق والتي ستكون شقة في داون تاون دبي

فعاليات ترفيهية يومية

ويمنح مهرجان دبي للتسوق زواره فرصة مشاهدة أفضل لاعبي التنس في العالم مع انطلاق بطولة "دوري التنس العالمي" في الفترة من 19 حتى 24 ديسمبر في "كوكا كولا أرينا" في دبي، حيث يستعد ثلاثة من بين 18 لاعباً من نجوم التنس العالميين للمشاركة في البطولة، وهم "نوفاك ديوكوفيتش" و"إيغا شفيونتيك" و"ألكسندر زفيريف". وبعد مشاهدة اللاعبين البارزين يتنافسون في الملعب، يمكن الاستمتاع ليلاً بحفلات موسيقية رائعة تجمع أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، من بينهم "تييستو" و "ويزكيد" و"ني يو" و"ديدماو 5" و"محمد رمضان" و"أرمين فان بيورن".



كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالموسيقى الرائعة مع "الدي جيه" الحائز على جائزة غرامي "تييستو" الذي يعود لدبي من جديد. وسيقدم النجم الهولندي عرضاً واحداً فقط في 19 ديسمبر في "كوكا كولا أرينا" خلال بطولة "دوري التنس العالمي".



إضافة إلى ذلك، تُقام خمسة عروض ليلية مذهلة في دبي خلال بطولة "دوري التنس العالمي". حيث يعتلي ملك الموسيقى الأفريقية النيجيري "ويزكيد" المسرح في 20 ديسمبر بعد اليوم الأول من البطولة المشوقة. ويشتهر الفنان الحائز على جائزة غرامي بإيقاعاته الإفريقية الرائعة، ما جعله أحد أكثر الفنانين الأفارقة تأثيراً على مر التاريخ. وفي 21 ديسمبر، سيقدم نجم موسيقى ريذم آند بلوز الأمريكي "ني يو" عرضاً على مسرح "كوكا كولا أرينا" يتضمن أفضل الألحان من ألبوماته الأكثر مبيعاً. كما سيقضى المتسوقون ليلة مليئة بالتشويق مع أول عرض حي لـ "ديدماو 5" في دبي.

أما ليلة 22 ديسمبر، فستشهد مشاركة الفنان الكندي الذي يقدم أشهر أغانيه مثل I Remember وStrobe و Some Chords. وبالطبع لن ينسى الجميع ليلة 23 ديسمبر مع حفل المطرب ومغني الراب والنجم المصري "محمد رمضان".

وسيستمتع الحضور بحفل موسيقي استثنائي مع "أرمين فان بيورن" وهو يعزف أغانيه الشهيرة مثل This is What It Feels Like وBlah Blah Blah وIn And Out of Love، حيث سيقدم ملك الموسيقى الهولندي عرضاً على مسرح "كوكا كولا أرينا" في 24 ديسمبر. وتتوفر تذاكر جميع مباريات بطولة "دوري التنس العالمي" بالإضافة إلى العروض المسائية على موقع VisitDubai.com بأسعار تبدأ من 199 درهماً.



ويقدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام أمسية موسيقية رائعة مع الفنان الكبير كاظم الساهر في دبي أوبرا، حيث تُقام حفلتي "قيصر الأغنية العربية" يومي 23 و24 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً. وتتوفر التذاكر على موقع VisitDubai.com بأسعار تبدأ من 550 درهماً.



كما يمكن الاستمتاع بتجربة موسيقية راقية قبل احتفالات السنة الجديدة من خلال التوجه إلى "كوكا كولا أرينا" لمشاهدة الفنان الهولندي "مارتن غاركس" في عرضه الحي في 30 ديسمبر. وتُفتح أبواب المسرح في الساعة 6 مساءً لحضور الحفل، حيث سيقدم الفنان الكبير أشهر أغانيه التي تتضمن Animals، وScared To Be Lonely، إلى جانب الكثير من الأغاني الأخرى، وتبدأ أسعار التذاكر من 175 درهماً.

ويشهد مهرجان هذا العام عودة فعالية دبي بيتس باستضافة 10 فنانين يقدمون مختلف الأنواع الموسيقية على مدار يومين متتاليين والتي تتضمن مزيجاً رائعاً من الموسيقى التي ترضي جميع الأذواق. وسيحظى الفنانون أصحاب الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفرصة تقديم العروض لأول مرة على مسرح دبي بيتس في 6 و7 يناير، وتتوفر التذاكر على الموقع الالكتروني dubai.platinumlist.net بأسعار تبدأ من 120 درهماً.

وتعود فعالية نغمات دبي المرتقبة خلال الفترة من 6 إلى 15 يناير في 12 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء دبي، وتقدم عروضاً موسيقية وترفيهية حية للعديد من الفنانين المحليين الموهوبين، منهم حمدان العبري وعلياء العلي وميثا المنصوري وشيباني وغيرهم. وتقام العروض يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً.



فنون وتجارب ثقافية فريدة

سيعيش المتسوقون تجربة تنبض بالحياة والألوان مع 11 عرضاً مذهلاً للألعاب البهلوانية على مدار سبعة أيام من خلال عرض OVO من إنتاج ff في "كوكا كولا أرينا" من 12 حتى 18 يناير، بدءاً من الساعة 8 مساءً. ويركز عرض OVO على الطاقة والحركة وتعدد الألوان، حيث يستكشف جمال التنوع البيولوجي بكل تبايناته وحيويته من خلال الألعاب البهلوانية التي تسلط الضوء على الشخصيات والقدرات الفريدة. وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ "كوكا كولا أرينا" بأسعار تبدأ من 113 درهماً.



يُقام "مهرجان القوز للفنون" في "السركال أفنيو" من 29 حتى 30 يناير 2023، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حقّقته نسخة العام الماضي. يُعتبر هذا المهرجان من أكبر الفعاليات المعنية بالاحتفاء بالفنون والثقافة في المنطقة، مع المعارض وورش العمل المتخصصة والعروض الحية المميّزة للمواهب المحلية. ويمكن اصطحاب الأصدقاء أو أفراد العائلة لمشاهدة العديد من المعارض التي تضم معروضات مختارة لفنانين من جميع أنحاء العالم، أو مشاهدة الأفلام ليلاً في السينما. كما تتوفّر مساحات للأنشطة الخاصة بالأطفال، لقضاء يوم عائلي ممتع ومفيد، ويمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة حيث يُقام هذا المهرجان في الهواء الطلق. تتوفر التذاكر مجاناً، ولكن يجب الحجز مقدماً.



ويستمتع زوار المهرجان بفرصة القيام ببعض الأنشطة المشوقة من خلال تجربة "الجريمة الغامضة" في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير. حيث يمكن المشاركة في البرنامج التفاعلي الممتد لتسعين دقيقة وتناول الطعام والمشروبات لمدة 30 دقيقة في التراس بإطلالته الخلابة على منطقة الخور قبل بدأ حل لغز الجريمة الغامضة. ويبلغ سعر التذكرة 210 دراهم للفرد الواحد.

وسيكون المتسوقون على موعد مع العروض الترفيهية أثناء التسوق في مهرجان هذا العام مع فنون دبي للأداء الاستعراضي التي تقدم عدداً كبيراً من العروض داخل مراكز التسوق وكذلك في الهواء الطلق. ستظهر العروض الراقصة والموسيقية وعروض المسرح والسيرك في جميع أنحاء المدينة أثناء فترات التسوق طوال فترة المهرجان. وتقام هذه العروض الترفيهية المفاجئة في العديد من المواقع، منها لا مير، وسيتي ووك 2، والسيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول، وجيت أفينيون ومركز دبي المالي العالمي، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وبلو واترز، والخوانيج، وذا ووك.



أضواء دبي

يتضمن مهرجان دبي للتسوق أيضاً 10 وجهات فنية تفاعلية فريدة من نوعها لفنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم. فمن 15 ديسمبر حتى 29 يناير، ستقام النسخة الثانية من مشروع "أضواء دبي" في سيتي ووك 2، والتي ستمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة سلسلة من العروض الفنية الضوئية المبهرة التي تنبض بالألوان الزاهية، أبرزها عرض بعنوان The Sparks Within، وهو معرض خارجي يركز على قوة ومرونة وإيجابية الضوء والصوت كرمز للتواصل بين الناس والأماكن والطبيعة.



سباقات ميدان

يمكن زيارة مضمار ميدان للسباق لمشاهدة الخيول الأصيلة والفرسان الموهوبين في المنطقة أثناء التنافس على الجائزة الكبرى. ويُقام هذا التحدي المحلي بالتزامن مع كرنفال كأس دبي العالمي، حيث من المقرر أن تستمر السباقات حتى 19 فبراير. وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 2 درهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Dubairacingclub.com.

أضواء المدينة وديكوراتها



ستتزين المدينة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق بالتصاميم ومجسمات الإضاءة التي تضفي أجواء من المرح والاحتفال، بدءاً من مطار دبي الدولي وصولا إلى الشوارع الرئيسية والمعالم البارزة في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى تصاميم حقائب التسوق العملاقة المضيئة والموجودة في تسعة مواقع مختلفة والهياكل الرقمية لمهرجان دبي للتسوق في شارع حصة. ولا يجب تفويت تجربة الإضاءة الغامرة في السيف.



بوب أب مهرجان دبي للتسوق

يدعم مشروع بوب أب مهرجان دبي للتسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الحالية والجديدة في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك الملابس المأكولات والمشروبات، والمجوهرات، والإكسسوارات، والمزيد. كما سيتمتع الزوار والمقيمون بتجربة تسوق فريدة من نوعها في العديد من المتاجر المميزة والتي تعرض العلامات تجارية بطابع مميز ومنسق.

الأسبوع الختامي

يقدم المؤلف الموسيقي الشهير في هوليوود هانز زيمر مع فرقته المكونة من 45 عازفاً وراقصاً عرضاً حياً للمرة الأولى في الشرق الأوسط في "كوكا كولا أرينا" يوم 27 يناير 2023. وسيقدم الفنان الحائز على جائزة الأوسكار عدة مرات والحائز على جائزة غرامي، عرضاً موسيقياً فريداً يتضمن مقطوعات مجموعة من أشهر الأفلام العالمية، ومنها: "الأسد الملك" و"قراصنة الكاريبي" و"غلادييتور" و"جيمس بوند"، وغيرها. وتتوفر التذاكر عبر موقع dubai.platinumlist.net بأسعار تبدأ من 495 درهماً.